Billete de 100 con esta numeración se vende hasta en 12 mil pesos; revisa si lo tienes Si eres de las personas a las que les gusta guardar billetes, esta podría ser tu oportunidad de ganar 12 mil pesos (Banco de México)

Si eres de las personas a las que les gusta guardar su dinero, este es el billete de 100 pesos que podría hacerte ganar 12 mil pesos; comprueba si lo tienes.

En el mundo de la numismática y de los coleccionistas existen diferentes monedas y billetes que pueden ser comprados por un costo mayor al que valen, debido a particularidades en su impresión.

El billete de 100 pesos de Sor Juana Inés de la Cruz es uno de esos, pues desde su emisión en 2020 ha sido buscado por coleccionistas, siempre y cuando cumpla con ciertas características.

¿Cuál es el billete de 100 pesos que vale hasta 12 mil?

El billete de 100 pesos que cuesta $12,000 está siendo vendido en Mercado Libre y pertenece a la serie G de billetes de 100 pesos con Sor Juana Inés de la Cruz.

Es del 2020, año en el que se comenzó a emitir esta serie, mientras que el modelo es AA8462283 y se encuentra plastificado.

Sin embargo, de acuerdo con la numismática, estas características no son suficientes para que el valor del billete de 100 de Sor Juana Inés sea de 12 mil pesos.

En esta misma plataforma de venta, otros billetes de 100 de Sor Juana Inés con serie AA se encuentran en un rango de $800 a $6,000, según la cantidad de billetes y otras características.

¿Qué series son las más buscadas por coleccionistas?

De acuerdo con diferentes especialistas, los billetes que pertenecen a la serie AA pueden ser considerados de valor para los coleccionistas, mientras que su precio puede aumentar considerablemente si tienen alguna de estas características:

Primer billete de la serie: Que sea el primero que se emitió, es decir, el AA0000001 .

Que sea el primero que se emitió, es decir, el . Billetes con serie baja: Aquellos que se encuentren cercanos al uno, como el AA0000005 .

Aquellos que se encuentren cercanos al uno, como el . Billetes con serie sólida: Donde el número se repite en toda la serie, como el AA8888888.

Donde el número se repite en toda la serie, como el Billetes con series repetidoras: Dentro de la serie algunos números se repiten, como el AA45224522 .

Dentro de la serie algunos números se repiten, como el . Series palíndromo, radar o capicúa: La serie se lee igualmente de un lado u otro, como el AA24566542 .

La serie se lee igualmente de un lado u otro, como el . Billetes con serie escalera: La serie contiene números en ascendencia o descendencia, como el AA12345678 o AA76543210.

¿Qué significa AA en un billete?

Que un billete tenga la serie AA significa que es la primera que se emite, por lo que incrementa el valor de los billetes para los coleccionistas.