Resultados Lotería Nacional 14 de abril 2026: números ganadores del Sorteo Mayor 4009

Sorteo Mayor 4009 de la Lotería Nacional Este martes 14 de abril se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

El Sorteo Mayor 4009 de la Lotería Nacional se lleva a cabo este martes 14 de abril de 2026, fecha en la que miles de participantes en todo México están pendientes de los resultados y números ganadores.

La edición conmemorativa está dedicada al centenario de la Federación Mexicana de Golf.

¿De cuánto es el premio del Sorteo Mayor 4009?

El Sorteo Mayor 4009 operó con una bolsa total de 66 millones 99 mil pesos, una cifra que confirma la magnitud económica de este tipo de eventos dentro del sistema de sorteos en México.

El premio principal alcanzó los 21 millones de pesos, distribuidos en tres series de siete millones cada una, un esquema que amplía el número de ganadores en la categoría más alta. Esta mecánica permite que el impacto del premio mayor se reparta entre distintos billetes.

Para quienes adquirieron un cachito con valor de 30 pesos, el monto máximo posible fue de 350 mil pesos.

La edición incluyó 18 mil 760 premios y reintegros, lo que incrementa las probabilidades de obtener algún retorno económico.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Mayor 4009 de la Lotería Nacional

La difusión del sorteo se realiza en tiempo real mediante el canal oficial de YouTube de la institución. A lo largo de la transmisión, miles de usuarios siguen cada fase del proceso, desde la extracción de números hasta la revelación del premio mayor.

¿A qué hora es el Sorteo Mayor 4009 de la Lotería Nacional?

Según el calendario de la Lotería Nacional, el Sorteo Mayor 4009 inicia a las 20:00 horas, de acuerdo con el horario del centro de México.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Mayor 4009?

Los resultados oficiales pueden revisarse en los expendios autorizados, donde se colocan listas impresas con los números premiados, un método que se mantiene como referencia tradicional para muchos jugadores.

En paralelo, la consulta en línea se ha consolidado como una vía ágil. A través del verificador digital disponible en el sitio oficial de la Lotería Nacional, los participantes pueden ingresar los datos de su billete y conocer de forma inmediata si obtuvieron algún premio.

Las redes sociales institucionales también funcionan como un canal de difusión de resultados.