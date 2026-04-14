Bodega Aurrera lanza su Tianguis de frutas y verduras: estas son las ofertas imperdibles hasta el 16 de abril

El Tianguis de frutas y verduras de Bodega Aurrera vuelve a escena con una misión de hacer rendir tu dinero sin sacrificar la frescura de tus productos. Esta campaña estará vigente hasta el 16 de abril de 2026 y reunirá descuentos en productos básicos que forman parte del día a día de millones de familias mexicanas.
Así que aprovecha el margen para planear la ida al súper, comparar precios y llevar todo lo necesario para tus comidas.
Frutas y verduras baratas en el Tianguis de Mamá Lucha
- Plátano Chiapas por kilo a $21 pesos
- Manzana Granny Smith por kilo en $35 pesos
- Manzana Red Delicious por bolsa en $35 pesos
- Manzana Pink Lady por bolsa en $35 pesos
- Manzana Granny Smith por bolsa en $35 pesos
- Piña miel a $20 el kilo
- Naranja a granel a $25 por kilo
- Papa en malla a $30 pesos la pieza
En esta sección encontrarás productos de alta rotación, con una estrategia que apunta directo al ahorro semanal.
Carnes y proteínas en el Tianguis de Mamá Lucha
- Nacho de pollo a $1.50 pesos por pieza
- Pierna con muslo corte americano por kilo a $32 pesos
- Pechuga corte americano a $46 por medio kilo
- Pechuga sin hueso fresca a $84 pesos el medio kilo
- Paquete de bocadillos a $56 pesos
- Milanesa de pollo congelada a $74 el medio kilo
- Milanesa de pollo fresca a $89 el medio kilo
- Carne para hamburguesa Aurrera a $9 la pieza
- Codillo de cerdo por medio kilo a $37 pesos
- Molda de cerdo 1/2 kilo a $58 pesos
- Chuleta ahumada 1/2 kilo a $65 pesos
- Filete Tilapia a $60.00 el medio kilo
- Camarón coctelero a $93 el medio kilo
Aunque el foco principal son los productos como frutas y verduras, las ofertas del tianguis también destacan en otras categorías. Hay promociones en carnes y proteínas que ayudan a equilibrar el gasto sin tener que brincar entre tiendas.
Cómo sacarle el máximo provecho al Tianguis de Bodega Aurrera
Para convertir estas ofertas en verdadero ahorro, hay una pequeña estrategia detrás:
- Prioriza productos de temporada
- Compra solo lo que realmente usarás en la semana
- Compara precios con otras cadenas
- Aprovecha los días iniciales para mayor disponibilidad
La diferencia entre gastar menos y gastar mejor suele estar en esos pequeños detalles.
El Tianguis de frutas y verduras de Bodega Aurrera se reinventa cada semana para sostener ofertas accesibles con la variedad suficiente de productos. Mantente al tanto cada semana de sus ofertas en La Crónica de Hoy.