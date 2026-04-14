Bodega Aurrera lanza su Tianguis de frutas y verduras: estas son las ofertas imperdibles hasta el 16 de abril

El Tianguis de frutas y verduras de Bodega Aurrera vuelve a escena con una misión de hacer rendir tu dinero sin sacrificar la frescura de tus productos. Esta campaña estará vigente hasta el 16 de abril de 2026 y reunirá descuentos en productos básicos que forman parte del día a día de millones de familias mexicanas.

Así que aprovecha el margen para planear la ida al súper, comparar precios y llevar todo lo necesario para tus comidas.

Frutas y verduras baratas en el Tianguis de Mamá Lucha

Plátano Chiapas por kilo a $21 pesos

Manzana Granny Smith por kilo en $35 pesos

Manzana Red Delicious por bolsa en $35 pesos

Manzana Pink Lady por bolsa en $35 pesos

Manzana Granny Smith por bolsa en $35 pesos

Piña miel a $20 el kilo

Naranja a granel a $25 por kilo

Papa en malla a $30 pesos la pieza

En esta sección encontrarás productos de alta rotación, con una estrategia que apunta directo al ahorro semanal.

Carnes y proteínas en el Tianguis de Mamá Lucha

Nacho de pollo a $1.50 pesos por pieza

Pierna con muslo corte americano por kilo a $32 pesos

Pechuga corte americano a $46 por medio kilo

Pechuga sin hueso fresca a $84 pesos el medio kilo

Paquete de bocadillos a $56 pesos

Milanesa de pollo congelada a $74 el medio kilo

Milanesa de pollo fresca a $89 el medio kilo

Carne para hamburguesa Aurrera a $9 la pieza

Codillo de cerdo por medio kilo a $37 pesos

Molda de cerdo 1/2 kilo a $58 pesos

Chuleta ahumada 1/2 kilo a $65 pesos

Filete Tilapia a $60.00 el medio kilo

Camarón coctelero a $93 el medio kilo

Aunque el foco principal son los productos como frutas y verduras, las ofertas del tianguis también destacan en otras categorías. Hay promociones en carnes y proteínas que ayudan a equilibrar el gasto sin tener que brincar entre tiendas.

Cómo sacarle el máximo provecho al Tianguis de Bodega Aurrera

Para convertir estas ofertas en verdadero ahorro, hay una pequeña estrategia detrás:

Prioriza productos de temporada

Compra solo lo que realmente usarás en la semana

Compara precios con otras cadenas

Aprovecha los días iniciales para mayor disponibilidad

La diferencia entre gastar menos y gastar mejor suele estar en esos pequeños detalles.

El Tianguis de frutas y verduras de Bodega Aurrera se reinventa cada semana para sostener ofertas accesibles con la variedad suficiente de productos. Mantente al tanto cada semana de sus ofertas en La Crónica de Hoy.