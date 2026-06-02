De tenis caros a bisteces de oro: las polémicas de los hijos de AMLO

Nusr-Et Nusret Gökçe, mejor conocido como Salt Bae, inauguró un restaurante de su cadena Nusr-Et en la Ciudad de México. (Redes oficiales de Nusr-Et)

Jesús Ernesto López Gutiérrez, hijo menor del ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), desató los comentarios en internet después de ser visto en la inauguración del famoso restaurante Nusr-Et, del polémico chef Nusret Gökçe, mejor conocido como Salt Bae, donde se ostenta el lujo mediante exclusivos con cortes de carne cubiertos de oro comestible de 24 quilates, cuyos precios pueden ascender a varios miles de pesos por platillo. .

La fotografía donde se ve a Jesús Ernesto fue publicada en las redes sociales del experto culinario y se puede observar al joven posar junto a Nusret y una persona más.

¿Cuánto cuestan los tenis de Jesús Ernesto?

En la imagen se ve al joven vestido con ropa cómoda y unos tenis de la marca de lujo italiana, Golden Goose; internautas señalaron que ese calzado tendría un valor aproximado de 18 mil pesos mexicanos.

Esta marca se caracteriza por comercializar productos con apariencia desgastada, como los que se observan en las imágenes. Hasta el momento no se ha emitido algún posicionamiento por parte de López Gutiérrez sobre los comentarios que circulan en la publicación y lo peculiar de sus gustos.

¿Quién es el menor de los López Gutiérrez?

Ernesto López es fruto del segundo matrimonio de Andrés Manuel López Obrador y la escritora Beatriz Gutiérrez Müller y a diferencia de sus demás hermanos él creció durante la etapa en la que su padre consolidó su carrera política de cara a la presidencia del país en 2018.

Es el único de sus hijos que se desarrolló a lo largo de la investidura presidencial y bajo una crítica constante por la sobreprotección maternal y los comentarios por presuntos lujos y excesos.

La publicación continúa generando reacciones encontradas en redes sociales donde algunos usuarios cuestionan el contraste de su estilo de vida privilegiado y el discurso de austeridad que promovió durante su mandato como presidente de México