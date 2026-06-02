Resultados Lotería Nacional 2 de junio: números ganadores del Sorteo Mayor 4014 (Lotería Nacional)

Con un cachito de $30 pesos podrías convertirte en ganador de 21 millones de pesos; esa pareciera ser la promesa de la Lotería Nacional, también llamada adrenalina, deseo de poder y la posibilidad de no regresar a ese trabajo que tanto odias.

La Lotería Nacional lo evoca todo: una cultura clavada en el deseo de salir, de sobresalir, y ahí está la posibilidad de volverte millonario, como en las películas (después de las 9:00 de la noche), porque, aunque el deseo sude las playeras de millones de mexicanos, los resultados del Sorteo 4014 estarán disponibles en cuanto sean publicados en los canales oficiales.

Ahora pienso lo emocionante que es pensar que el próximo ganador del Premio Mayor dedicado a la Marina Armada de México haya leído los resultados en esta humilde nota. Por ello te compartimos los resultados del Sorteo Mayor 4014.

Resultados Lotería Nacional 2 de junio: números ganadores del Sorteo Mayor 4014

Los resultados del Sorteo 4014 de este martes 02 de junio de 2026, celebrados en el Teatro Lotería Nacional, en Avenida Hidalgo 130, en la alcaldía Cuauhtémoc, se gritarón a lo largo de la ceremonia que inició en punto de las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

A continuación, los números ganadores de este martes 2 de junio del 2026, ¡Mucha suerte!

Resultados Lotería Nacional 2 de junio: números ganadores del Sorteo Mayor 4014 (Lotería Nacional)

¿De cuánto es el premio del Sorteo Mayor 4014?

Además de conocer realmente quién te quería, pero no te lo dijo hasta que se acordó porque ganaste el premio mayor, la millonada que te puedes llevar en el concurso de este martes 2 de junio es la siguiente:

PREMIO MAYOR: 21 millones de pesos en tres series

Premio por serie: 7 millones de pesos

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Mayor 4014 de la Lotería Nacional

La ceremonia se transmitió a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional, donde los niños gritones anunciarán cada una de las combinaciones ganadoras frente a los asistentes y espectadores conectados en línea.

Aquí te la dejamos por si quieres ver los resultados por ti mismo, aunque, como nosotros, quizá no adorarás tanto a los niños gritones cuando griten “¡Premio Mayor!”, a menos que tu cachito sea el bueno, claro está.

Aquí la transmisión en vivo:

🔴 #EnVivo | Ya comenzó el #SorteoMayor No. 4014, alusivo al 1 de junio, Día de la Marina Nacional ⚓



¡Únete y que la suerte esté contigo! 🤞https://t.co/fT58Nsp4Wd — Lotería Nacional (@lotenal) June 3, 2026

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Mayor 4014?

Los números ganadores pueden revisarse en expendios autorizados y mediante el verificador digital disponible en los canales oficiales de la Lotería Nacional. La herramienta permite ingresar el número y la serie del billete para confirmar de manera inmediata si existe algún premio.

Los resultados completos también son difundidos a través de redes sociales y plataformas institucionales, lo que facilita el acceso rápido a la información oficial desde cualquier dispositivo conectado a internet.