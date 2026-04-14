Fernando Bonilla arremete contra Movimiento Ciudadano por usar a Jero de La Oficina. El actor se burla de Movimiento Ciudadano en sus redes (@MovCiudadanoMX - @fdobonillao )

Fernando Bonilla, el actor que interpreta a Jero Ponce, el personaje protagonista de la serie La Oficina, la versión mexicana de The Office, expresó su descontento ante una publicación del partido Movimiento Ciudadano, donde retoman a su personaje en esta serie, - una de las más populares del momento - para agregar un mensaje de simpatía con el partido naranja en Nuevo León.

El director y dramaturgo de la Ciudad de México publicó en su cuenta de X una respuesta contundente contra el partido político, exigiendo que no volvieran a tomar su rostro, refiriéndose a Jero, el personaje que representa, en este tipo de publicaciones de carácter propagandístico.

¿Por qué arremetió Fernando Bonilla en contra de Movimiento Ciudadano?

El actor mexicano compartió su disgusto con una publicación de Movimiento Ciudadano, acompañada del texto: “Cuando dicen que ‘todo está mal’... y tú viendo cómo Nuevo León va en primer lugar”. Este pie de foto acompaña una imagen protagonizada por Jero, el personaje que Bonilla interpreta en La Oficina, la cual está acompañada de un emoji y un corazón de color naranja con un mensaje propagandístico.

En dicha imagen, el gerente regional de la empresa familiar de jabón ubicada en Aguascalientes sonríe haciendo un corazón con el dedo índice y pulgar, acompañado del mensaje “TQM Movimiento Ciudadano - gracias por hacer de Nuevo León primer lugar en todo”, publicación por la cual Fernando Bonilla arremetió contra dicho partido político en su cuenta de X.

“Oigan, Movimiento Ciudadano, ahí les encargo que en su perra vida vuelvan a usar mi jeta para sus chingaderas”, expresó el actor tras compartir una captura de la publicación antes mencionada.

Oigan, @MovCiudadanoMX, ahí les encargo que en su perra vida vuelvan a usar mi jeta para sus chingaderas. pic.twitter.com/yTohG9g00k — Fernando Bonilla (@fdobonilla) April 14, 2026





Fernando Bonilla se burla de Movimiento Ciudadano en sus redes

Tras la publicación compartida en su cuenta de X, Bonilla compartió otra publicación donde se burla del partido político.

En una especie de sketch, donde Bonilla aparece acompañado de otra persona riendo, con el texto “Cuando estamos todos divertidos pero llega alguien y la caga”, añadiendo la imagen de la publicación de Movimiento Ciudadano, donde se toma la cara de Jero, el personaje que interpreta el actor. A dicha publicación se acompaña un mensaje que dice “No, a ustedes no les sale” y etiqueta al partido político.

La respuesta del actor ha generado un amplio debate en redes sociales, donde usuarios critican a Bonilla por su respuesta y la conversación toma un tinte político.

“Maldita sea chairo, ahora por tu culpa tendré que dejar de ver una serie que me gustaba mucho. Ash”, expresó la usuaria Soy mon mon en X.

Al respecto, el actor ha respondido: “Veo que hay mucha gente inquieta por mi ideología política. Se las aclaro de una vez, para que sea más rápido. Tengo la sangre roja y el corazón a la izquierda. No milito en ningún partido”, expresando su posición política.

Fernando Bonilla responde a críticas que lo señalan por simpatizar con Morena

En la polémica generada tras su respuesta e inconformidad ante la publicación del partido Movimiento Ciudadano, Bonilla recibió constantes insultos y expresiones de desacuerdo de usuarios que lo acusaron de ser afín al oficialismo, a lo que el actor ha respondido:

“Voté por Claudia, pero no soy incondicional de nadie, nomás de mis principios. Procuro informarme, generar un criterio propio y criticar lo que me parece criticable”, expresó.

Además, respondió a comentarios que lo acusaban de ser afín al partido político: “Desconfío de MORENA porque, amparándose en el pragmatismo electorero, es un partido infestado de perfiles turbios y desideologizados que nomás han brincado de barcos hundidos para seguir el hueso”.

Entre varias publicaciones el actor ha dejado de manifiesto su posicionamiento, “Me dedico al arte, la cultura y el entretenimiento, pero entiendo que la política nos afecta y compete a todxs” añadiendo: “Viva la discrepancia, el debate y la discusión; de eso se trata la democracia." puntualizó.