Martes y Miércoles del Campo Soriana 14 y 15 de abril 2026: estas son las mejores ofertas en frutas y verduras

Esta es la mejor oportunidad para volver a llenar tu refri sin dejar tu cartera en ceros, el Martes y Miércoles del Campo Soriana de este 14 y 15 de abril, llega con una lista de precios que vale la pena revisar con calma.
Esta campaña, que ya es tradición para los caza ofertas, vuelve con descuentos en frutas, verduras, carnes y productos básicos, pensados para aligerar el gasto semanal sin renunciar a lo fresco.
Ofertas en frutas y verduras en Soriana hoy y mañana
La lista incluye productos básicos que sí o sí terminan en cualquier despensa mexicana.
- Cebolla blanca: $18.90 a $24.90 por kilo
- Jitomate saladet/huaje: de $19.80 a $29.80 por kilo
- Papa blanca: $19.90 a $24.90 por kilo
- Plátano: $17.90 a $21.90 por kilo
- Aguacate Hass: de $36.80 a $58.80 por kilo
- Sandía: $21.80 por kilo
- Pepino: $28.90 por kilo
- Limón con semilla: $39.90 por kilo
- Papaya: $44.90 por kilo
- Calabacita italiana: $39.00 por kilo
Se trata de una mezcla bastante equilibrada entre frutas de temporada y básicos de cocina diaria, lo que permite armar desde ensaladas hasta comidas completas sin que el ticket se dispare.
También hay ofertas en carnes, pollo y pescado
Aunque el foco está en frutas y verduras, el ahorro no se queda ahí. También hay precios que ayudan a completar el menú de la semana:
- Pollo entero fresco: $44.90 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso: $89.00 por kilo
- Pierna y Muslo de pollo: $39.90 a $59.90 por kilo
- Pierna de Cerdo con hueso (congelada): $59.00 por kilo
- Carne molida de Res (80/20): Desde $79.90 por kilo
- Bistec de Res (Diezmillo/Aguayón): $164.00 por kilo
- Filete de Bagre Basa blanco: $69.00 por kilo
- Mojarra Tilapia grande: $54.00 por kilo
- Camarón Coctelero: $186.00 por kilo
Estas opciones permiten armar comidas completas sin tener que salirte del presupuesto.
Tips para aprovechar mejor las ofertas
No se trata solo de comprar barato, sino de comprar inteligente.
- Prioriza productos de temporada (como mango o melón)
- Planea tu menú antes de ir al súper
- Compra lo necesario para evitar desperdicio
El Martes y Miércoles del Campo de Soriana llega como una oportunidad para reorganizar la despensa, ajustar el presupuesto y salir del súper haciendo rendir tu dinero.