Sandra Cuevas lanza reto...¿a C4 Jiménez? “que nos pongan los guantes y a ver de a cómo nos toca”

Sandra Cuevas La ex alcaldesa aseguró que le gustaría participar en un evento de "boxeo de celebridades" y lanzó un reto particular

En años recientes, funciones de combates de exhibición entre celebridades han ganado popularidad con eventos como “La Velada del año”, “Supernova Strikers” o “Ring Royale” captando la atención del público. Ahora, la ex mandataria de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, Sandra Cuevas aseguró que sí estaría dispuesta a participar de un enfrentamiento así “con un hombre que ustedes conocen bien”.

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Durante un evento de promoción boxística, Cuevas fue cuestionada sobre su opinión de este tipo de acontecimientos y si estaría dispuesta a participar en uno de estos.

“Me parece que hay que tener mucho respeto por la gente que se prepara todos los años. Sin embargo, este tipo de realities, lo que provoca es que te inspira de pasar de un momento de fama a quererte disciplinar y querer ser muy buena boxeando.

Posteriormente, señaló que le gustaría participar, inclusive enfrentando a un hombre.

“¿A mí me gustaría? Sí, sí me gustaría, pero que me pongan a un hombre al que le traigo ganas. Que me pongan con él y nos ponemos los guantes y a como nos toque. Ya lo conocen, uno que está moleste y moleste. Que me lo pongan y nos damos en la madre solos. Nada que me dices, te digo, te la miento, me la mientas. Nos ponemos los guantes y que gane el mejor."

Aunque no mencionó su nombre explícitamente se infiere que la ex alcaldesa se estaría refiriendo al periodista Carlos Jiménez, quien ha señalado a Sandra Cuevas por sus vínculos personales con presuntos personajes ligados a grupos del crimen organizado en la Ciudad de México, algo que la ahora empresaria ha rechazado en múltiples ocasiones