Resultados Melate Retro 14 de abril 2026: números ganadores del sorteo 1625 (Lotería Nacional)

Este martes 14 de abril, la Lotería Nacional realizó el sorteo 1625 de Melate Retro, cuya bolsa mínima garantizada es de por lo menos 5 millones de pesos.

Aquí te compartimos los resultados del Melate Retro de hoy, con los números publicados en los canales oficiales de la Lotería Nacional.

Resultados Melate Retro de hoy: números ganadores del sorteo 1625

El Melate Retro es uno de los juegos más arraigados en los mexicanos, por ello muchos están pendientes de los resultados de este sorteo que forma parte de los juegos electrónicos de la Lotería Nacional.

Y como cada martes, este 14 de abril, en punto de las 21:00 horas se realizó el sorteo 1625 del Melate Retro de la Lotería Nacional, por lo que ya están disponibles los resultados.

A continuación, te compartimos la combinación ganadora del Melate Retro de hoy: 02 - 10 - 12 - 17 - 19 - 29 adicional: 23

Resultados Melate Retro 14 de abril 2026: números ganadores del sorteo 1625 (Lotería Nacional)

Transmisión en vivo: Resultados del sorteo Melate Retro 1625

El proceso del sorteo se transmitió en tiempo real a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Durante la emisión, los participantes siguen la extracción de las esferas y la verificación del procedimiento.

Tras concluir el evento, el registro completo del sorteo queda disponible para consulta pública.

¿Cómo jugar Melate Retro?

El funcionamiento del Melate Retro es directo. Cada jugador puede elegir entre 6 y 10 números, todos dentro del rango del 1 al 39. Durante el sorteo se extraen siete esferas: las primeras seis corresponden a los números naturales y la séptima es el número adicional, que se asigna de manera automática.

El objetivo es acertar la mayor cantidad de números posibles. Para acceder a premios menores basta con combinar al menos un número natural y el adicional, mientras que los premios más elevados dependen del total de aciertos y del número de ganadores. Los primeros cuatro lugares cuentan con montos variables, y del quinto al séptimo, los premios son fijos.

¿Dónde consultar los resultados del Melate Retro 1620?

Los resultados oficiales pueden verificarse en el sitio web de la Lotería Nacional, en sus redes sociales o directamente en cualquier expendio autorizado. En estos puntos, un agente puede ingresar el boleto en la terminal correspondiente y confirmar de inmediato si fue premiado.

Fecha límite para cobrar el Sorteo Melate Retro

El plazo para el cobro de los premios es de 60 días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso o sorteo según sea el caso. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho a cobro del premio habrá caducado.