¿Madonna te mandó whats? La Reina del Pop invita a sus fans a la preventa del LP Violet de ‘Confessions on a Dance Floor. Part II′

Confessions II El ícono femenino liberó adelanto de la canción “I Feel So Free” de su nuevo disco.

Después de siete años desde su último álbum de estudio, Madame X, la Reina del Pop regresa a la industria con su nuevo disco titulado Confessions on a Dance Floor. Part II, del cual reveló este miércoles la portada oficial y lanzó un adelanto de una de las canciones, “I Feel So Free”.

Este nuevo lanzamiento marca el regreso de Madonna a Warner Music Group para reclamar su puesto en la música dance que definió su carrera, con un estreno programado para este año y siendo la continuación de su aclamado álbum de 2005.

Madonna sorprende a sus fans: así anunció Confessions on a Dance Floor. Part II

Un día antes al anuncio de su nuevo álbum, la llamada Reina del Pop eliminó todas las publicaciones de su cuenta oficial en Instagram y cambió su foto de perfil a una imagen borrosa, la cual acompañó con el verso “Time goes by so slowly...” de la canción Hung Up, lo que inmediatamente despertó las especulaciones del público sobre la naturaleza del posible anuncio.

No obstante, las dudas y preocupaciones fueron despejadas horas después, cuando Madonna compartió la portada oficial de su nuevo álbum Confessions on a Dance Floor. Part II, además de revelar el adelanto del que sería el primer sencillo de este nuevo proyecto de estudio.

En el fragmento, la legendaria artista reflexiona sobre la identidad y la libertad en la pista de baile, su voz siendo un susurro que se interpone a la base disco para expresar: “A veces, me gusta esconderme en las sombras, crear una nueva persona. Puedo ser quien quiera ser. Honestamente, desearía poder ser como las demás personas, que no les importa nada, pero aquí en la pista de baile... me siento tan libre”.

Este adelanto del primer sencillo I Feel So Free cierra con el audio: “Por cierto, todo empezó así”, lo que elevó la expectativa de sus fans en todo el mundo ante un nuevo álbum que podría mezclar la etapa moderna de la actriz y su trayectoria disco.

“Can you play me...?” Madonna invita por WhatsApp a sus fans a la venta anticipada del álbum LP Violet

Confessions on a Dance Floor. Part II será el primer disco de Madonna en siete años, además de que marcará su regreso a Warner Music Group, la discográfica que la acompañó durante la mayor parte de su legado en el pop, lanzando canciones como Like a Virgin (1984) y Ray of Light (1998).

Madonna 2026 Preventa del LP Violet de Confessions on a Dance Floor Part II.

Debido a la alta expectativa de este nuevo álbum de estudio, la Reina del Pop sorprendió a sus fans más fieles con un mensaje directo a WhatsApp a través de su perfil en Instagram, compartiendo el adelanto de I Feel So Free y un link exclusivo para sus fans registrados en Madonna The Official Store, el cual redirige a la venta anticipada del formato LP Violet del nuevo álbum.

¿Cuándo se estrena Confessions on a Dance Floor. Part II?

Para esta segunda parte del álbum Confessions on a Dance Floor, Madonna volvió a trabajar con el productor Stuart Price, quien también fue director musical de su reciente Celebration Tour.

De acuerdo con declaraciones recientes, la artista explicó que el enfoque conceptual del nuevo álbum será describir la pista de baile como un espacio casi espiritual.

El estreno de Confessions on a Dance Floor. Part II será el 3 de julio 2026, siendo calificado por Price como un nuevo capítulo creativo.