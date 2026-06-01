Hot Sale en Walmart: estas pantallas de hasta 85 pulgadas tienen descuentazos, ideal para ver el Mundial

Hot Sale en Walmart Los televisores de gran formato encabezan las tendencias de compra en línea con descuentos especiales por tiempo limitado (PEXELS)

¡El Hot Sale va con todo! en Walmart, con los descuentazos que están para sorprenderse, es perfecto para quienes esperan ver el Mundial 2026 a lo grande, destacando modelos de hasta 85 pulgadas.

Este año, Walmart México encabeza las tendencias de consumo digital al lanzar atractivos descuentos en pantallas gigantes de la marca Samsung, que prometen llevar la emoción de la cancha directo a la sala del hogar.

Perfecto para los aficionados del futbol

A través de su tienda oficial en línea, Walmart activó promociones especiales y facilidades de pago para la adquisición de las pantallas de última generación.

La llegada de estas ofertas ocurre justo en el momento de ofertas para que las familias mexicanas disfruten de la experiencia de este Mundial 2026, permitiéndoles ver los partidos y apoyar a la Selección Nacional desde la comodidad de su hogar, con la fidelidad y el formato de una pantalla totalmente óptima para no perderse un solo detalle.

Grandes descuentos de pantallas

A continuación, la lista de pantallas de la marca Samsung que más destacan:

TV Samsung 40 pulgadas FHD LED Smart TV UN40F6000FFXZX de 6299.00 a solo 3,990.00

TV Samsung 55 pulgadas 4K Ultra HD Smart TV OLED QN55S90DAFXZX de 23,999.00 a solo 16,990.00

TV Samsung 42 pulgadas 4K Ultra HD Smart TV OLED QN42S90DAEXZX de 23,999.00 a solo 9,990.00

TV Samsung 40 Pulgadas Full HD Smart TV LED UN40N5200AFXZX de 6,999.00 a solo 4,490.00

TV Samsung 32 Pulgadas HD Smart TV LED UN32T4310AFXZX de 5,499.00 a solo 3,790.00

¿Hasta cuándo durará el Hot Sale en Walmart?

La venta del Hot Sale comenzó el lunes 25 de mayo y concluirá oficialmente el martes 2 de junio de 2026. Puedes aprovechar las ofertas en línea desde las 00:00 horas del primer día hasta las 23:59 horas del último día. El Hot Sale en Walmart tendrá una disponibilidad de 9 días.