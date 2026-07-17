Survivor México 2026: lista de participantes confirmados y un adelanto de la Reliquia en Llamas Entre los participantes de Survivor México 2026 se encuentran Rey Grupero y Tzasna Carrasco (@survivormx)

La temporada de Survivor México 2026 contará con nuevos participantes como Rey Grupero y Tzasna Carrasco, por lo que aquí te compartimos todos los detalles de esta edición.

Survivor México 2026 estará conducida por Carlos Guerrero y contará con 16 sobrevivientes, los cuales serán divididos en dos tribus que competirán entre sí en desafíos extremos para conseguir beneficios y provisiones, y de esta forma avanzar hasta que haya un solo sobreviviente, el cual será ganador del gran premio de 2 millones de pesos.

¿Quiénes son los participantes confirmados para Survivor México 2026?

Hasta el momento solo han sido confirmados 12 participantes; sin embargo, se ha anunciado que el reality contará con 16 participantes, por lo que se espera que los últimos concursantes sean revelados el día del estreno.

Mientras tanto, aquí te compartimos la lista completa de los participantes confirmados para Survivor México 2026:

Viviann Baeza

Julio Camejo

Shada Hernández

Sahit Sosa

Bobby Larios

Rey Grupero

Javier Márquez

Azalia Ojeda

Aurélie Garzonio

Abel Robles

Anahí Izali

Tzasna Carrasco

¿Qué es la “Reliquia en Llamas” y cómo cambiará las reglas del reality?

En esta edición, Survivor México 2026 tendrá un nuevo elemento el cual cambiará la dinámica del juego: los participantes tendrán que competir por la Reliquia en Llamas, la cual está dividida en piezas que los sobrevivientes deberán conseguir y unir para obtener beneficios inesperados.

Estos beneficios, según ha anunciado el reality, podrán “cambiar el destino de los participantes”, por lo que definitivamente traerá más emoción al juego.

Fecha de estreno y horario: ¿Cuándo empieza Survivor México 2026?

Survivor México La Reliquia en Llamas estrenará el próximo lunes 20 de julio de 2026 a las 6:30 de la tarde, tiempo centro de México, y podrás seguir la transmisión desde tu televisión en TV Azteca, desde la página web de Azteca UNO y en Disney.