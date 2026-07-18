Resultados del Tris Lotería Nacional: Lista de ganadores de HOY sábado 18 de julio de 2026 Conoce los resultados del Tris de hoy, sábado 11 de julio de 2026, para Tris de las Tres, Extra, Mediodía, de las Siete y Clásico (Unsplash)

A lo largo de este sábado 11 de julio, se anunciarán los 5 ganadores del Sorteo Tris, por lo que aquí te compartimos los resultados del Tris de las Tres, Extra, Mediodía, de las Siete y Clásico de hoy.

Con el Sorteo Tris puedes apostar desde solo $1 peso hasta $100 y ganar hasta $50,000, por lo que aquí te compartimos cuáles son las combinaciones que han sido reveladas.

Resultados del Tris de hoy sábado 18 de julio de 2026

Tris del Mediodía: 4-7-9-5-1

Tris de las Tres:

Tris Extra:

Tris de las Siete:

Tris Clásico:

Ya están disponibles los resultados del #TrisMedioDía No. 36343 🎉

Números ganadores: ✨ 4-7-9-5-1 ✨

Multiplicador: SÍ ✅ pic.twitter.com/S81VOW3EYt — Lotería Nacional (@lotenal) July 18, 2026

¿A qué hora se publican los resultados oficiales del Tris?

La Lotería Nacional anuncia los números ganadores del Tris en cinco sorteos diarios, los cuales se publican en el siguiente horario:

Tris Medio Día a las 13:00 h

Tris de las Tres a las 15:00 h

Tris Extra a las 17:00 h

Tris de las Siete a las 19:00 h

Tris Clásico a las 21:00–21:15 h

¿Cómo saber si gané en el Tris de la Lotería Nacional?

Para saber si resultaste ganador en el Tris de la Lotería Nacional, puedes acudir con tu agente autorizado para que ingrese tu boleto en la máquina de Lotería Nacional y te diga si ganaste algún premio.

¿Dónde y cómo cobrar tu premio del Tris si resultaste ganador?

Si resultaste ganador del Tris, deberás acudir a las oficinas de la Lotería Nacional ubicadas en Av. Insurgentes Sur No. 1397, Col. Insurgentes Mixcoac C.P. 03920.

Por otra parte, en caso de que el premio sea menor a $9,999.99, podrás cobrarlo en agencias de venta directa o expendios, y desde $3,000 en los bancos Santander o Scotiabank.

Cabe señalar que para recibir tu premio deberás contar con tus boletos o constancias de participación digital, puesto que estos son tus comprobantes con los que podrás cobrar el premio, y solo tienes 60 días naturales para hacer el cobro.