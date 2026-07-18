Resultados Chispazo de las Tres 18 de julio 2026: números ganadores del sorteo 12135 Consulta los resultados del Chispazo de las tres de hoy sábado 18 de julio (@lotenal)

Cada día la Lotería Nacional da a conocer los números ganadores del Sorteo Chispazo, por lo que aquí te compartimos los resultados del Chispazo de las Tres de hoy sábado 18 de julio.

Resultados del Chispazo de las Tres 12135: Números ganadores de hoy

Para este sábado 18 de julio los números ganadores del Chispazo de las Tres 12135 son:

Chispazo de las Tres: 04-07-10-20-26

📢 Resultados disponibles de nuestros sorteos de las tres

🎲 #TrisDeLasTres No. 36344: ✨ 3-0-0-1-3 ✨

Multiplicador: NO ❌#ChispazoDeLasTres No. 12135: ⭐ 04-07-10-20-26 ⭐ pic.twitter.com/jypfWoA319 — Lotería Nacional (@lotenal) July 18, 2026

¿De cuánto es el premio del Chispazo de las Tres y cuántos números necesitas para ganar?

Cada día el premio del Sorteo Chispazo puede variar, debido a que este depende de las ventas que se acumulan en cada sorteo.

El primer lugar, es decir, quienes logran cinco aciertos, se llevan el mayor premio; el segundo y tercer lugar también consiguen un premio variable, mientras que el cuarto lugar recibe $10 pesos.

¿A qué hora son los sorteos de Chispazo hoy 18 de julio?

El Chispazo se lleva a cabo todos los días, en dos ocasiones diferentes, siendo los horarios del sorteo distribuidos de la siguiente manera:

Chispazo de las Tres a las 15:00 hrs.

a las 15:00 hrs. Chispazo Clásico a las 21:00 hrs.

¿Cómo cobrar tu boleto premiado del Chispazo de la Lotería Nacional?

Si resultaste ganador del Chispazo de las Tres, deberás acudir a las oficinas de la Lotería Nacional ubicadas en Av. Insurgentes Sur No. 1397, Col. Insurgentes Mixcoac C.P. 03920.

Por otra parte, en caso de que el premio sea menor a $9,999.99, podrás cobrarlo en agencias de venta directa o expendios, y desde $3,000 en los bancos Santander o Scotiabank.

Cabe señalar que para recibir tu premio deberás contar con tus boletos o constancias de participación digital, puesto que estos son tus comprobantes con los que podrás cobrar el premio, y solo tienes 60 días naturales para hacer el cobro.