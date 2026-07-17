Muere Mauro Menéndez a los 30 años: ¿Qué le pasó al hijo de Aylín Mujica? El hijo de Aylín Mujica habría muerto durante un viaje a Barbados (CUARTOSCURO.COM y @maahez)

Mauro Menéndez, hijo de la actriz cubana Aylín Mujica, ha muerto a los 30 años, según confirmó su padre, Osamu Menéndez, en redes sociales.

El hijo mayor de Aylín Mujica se encontraba en Barbados, por lo que tanto la actriz como su expareja y padre de Mauro Menéndez han viajado al país caribeño para reconocer el cuerpo.

De acuerdo con diferentes reportes, la actriz Aylín Mujica se habría enterado de la muerte de su hijo mientras se encontraba en Bogotá, Colombia, donde estaba grabando su participación en la nueva temporada de Top Chef VIP.

Por su parte, Osamu Menéndez habría confirmado la muerte de su hijo a través de un mensaje en redes sociales este viernes 17 de julio, señalando que Mauro Menéndez habría muerto durante la noche del jueves 16 de julio.

“Perdónenme, no puedo hablar; mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo. Los quiero siempre y agradezco sus mensajes de condolencias”, compartió en sus redes sociales Osamu Menéndez.

¿De qué murió el hijo de Aylín Mujica?

Hasta el momento de la publicación de la nota, la única información oficial es la de Osamu Menéndez. Sin embargo, de acuerdo con la periodista Mandy Fridmann, Mauro Menéndez habría viajado a Barbados para asistir a un encuentro de béisbol, a pesar de que se encontraba enfermo de neumonía.

Del mismo modo, la periodista señaló que Mauro Menéndez habría fallecido de un infarto durante su viaje, aunque esto no ha sido confirmado.

Mientras tanto, dio a conocer que Aylín Mujica había viajado a Barbados en cuanto se enteró, para realizar los trámites correspondientes para trasladar el cuerpo a Miami, donde sus otros dos hijos se encuentran esperándola.

¿Quién era Mauro Menéndez, hijo de la actriz Aylín Mujica?

Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica y Osamu Menéndez, era conocido artísticamente como Maahez; se desempeñaba principalmente como DJ y tenía en Spotify más de 2 millones de oyentes, más de 8 millones de reproducciones y era escuchado en 180 países.