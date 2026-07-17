¿Quién es Ese Pérez? Historia del habitante 11 de la Casa de los Famosos México 2026 (Redes Sociales)

El creador de contenido Ese Pérez fue presentado como el habitante once que será parte de La Casa de los Famosos México 2026.

El 16 de julio, la producción compartió un adelanto con las pistas: una motocicleta, unos lentes, diversas bebidas y un celular.

A pesar de que la información fue eliminada de redes sociales, los seguidores del reality comentaron sobre la posible cancelación del participante en esta cuarta edición.

En esta animación también aparecieron elementos mexicanos que fueron relacionados con Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, con quien mantiene una relación de amistad cercana. Esto hizo que los seguidores identificaran de forma inmediata las referencias, relacionándolas con el influencer.

¿Quién es Ese Pérez?

Jesús Ángel Pérez, mejor conocido como Ese Pérez, es un influencer, cantante y comediante de la Ciudad de México (CDMX), que construyó una comunidad sólida en sus redes sociales mostrando su estilo de vida y compartiendo con sus seguidores videos de humor.

Dentro de este ámbito, Ese Pérez también ha explorado su lado musical, colaborando con artistas como Bellakath, Yeri Mua y El Bogueto.

¿Por qué se le relaciona con Eduin Caz?

Un par de semanas atrás, el nuevo integrante de La Casa de los Famosos fue protagonista de un video en donde se le ve circular por calles de la CDMX en compañía del vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, a bordo de una motocicleta y sin las medidas de protección establecidas en el Reglamento de Tránsito.

¿Quiénes son los confirmados para la Casa de los Famosos México 2026?

Con este repertorio de celebridades, la producción está dando que hablar antes de su gran estreno, pues ha revelado el nombre de grandes personalidades, con estilos diferentes que causarán una gran polémica en su convivencia 24/7 a partir del próximo 26 de julio. Conoce a los confirmados de la Casa de los Famosos: