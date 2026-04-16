Costco vs SAMS: Precios de membresías actualizados y cuál conviene más (Imagen generada con IA)

La batalla entre Costco y Sam’s Club es una de las rivalidades comerciales más grandes en México y el mundo, ya que ambos compiten por el mismo modelo de negocio: ventas al mayoreo mediante una membresía anual.

Pese a que el enfoque en los productos es distinto, la competencia por ganar clientes es latente. Por un lado, Costco se centra en la calidad y exclusividad con marcas propias como Kirkland Signature; que goza de un estatus casi de culto por tener calidad de marca premium a precios bajos. Por otro lado, Sam’s Club apuesta por la variedad y disponibilidad. Al ser parte de Walmart, tiene una logística masiva y suele ofrecer más marcas comerciales conocidas.

Por ello, te compartimos el costo actualizado de las membresías anuales de cada una para que puedas tomar una decisión informada, si es que te interesa entrar al mundo del mayoreo mediante una membresía anual.

Costco vs Sam’s: precios de membresías en abril de 2026

Sam’s: costo de la membresía anual

Primero comenzaremos con el precio de la membresía Sam’s Club en 2026, pues en el mes de abril ofrece un cupón exclusivo en línea.

Sam’s ofrece dos tipos de membresía anual: la Sam’s Club Socio Plus y la Sam’s Club Socio Benefits.

Sam’s Club Socio Benefits es la tarjeta de entrada de Sam’s Club y puedes adquirirla pagando la membresía anual de 600 pesos; sin embargo, del 14 al 19 de abril de 2026 puedes adquirirla pagando 499 pesos, y con ello podrás acceder a productos exclusivos de la línea Member’s Mark, así como descuentos en establecimientos fuera del club.

La tarjeta negra de Sam’s, que podría considerarse como la tarjeta premium, tiene un costo de 1,200 pesos anuales; pero con el descuento aplicable del 14 al 19 de abril de 2026, puedes acceder a sus beneficios pagando 999 pesos, una promoción disponible usando el cupón “ABRIL4”, cuyo descuento se encuentra disponible únicamente si la adquieres en línea.

Además de los beneficios generales de la membresía Sam’s Club Socio Benefits, con la tarjeta Sam’s Club Socio Plus podrás acceder a beneficios adicionales a la tarjeta de entrada, como el programa Salud Esencial sin costo adicional, 2% de recompensas en tus compras y envíos sin costo en pedidos de 999 pesos o más.

Costco: costo de la membresía anual

Costco ofrece diferentes membresías diseñadas de acuerdo con las necesidades de cada uno de los clientes. La membresía anual básica en Costco tiene un precio en 2026 de 600 pesos, el mismo costo que la tarjeta básica de Sam’s, solo que esta no cuenta con descuento disponible.

La Tarjeta Dorada Ejecutiva es la línea premium de Costco. La membresía Ejecutiva de Costco es el nivel más alto de socio y está diseñada para personas o familias que realizan compras constantes. Esta tiene un costo anual de 1,200 pesos y 300 pesos por membresía adicional.

El beneficio más importante igual que Sams, es que Costco te devuelve el 2% del total de tus compras anuales, y puedes recibir un tope máximo de hasta 10,000 pesos de reembolso al año, además de mejores condiciones o coberturas en seguros de auto o vida contratados a través de Costco.

Además, si compras paquetes en Costco Travel, los socios ejecutivos a menudo reciben beneficios extra como créditos para el hotel, transporte incluido o amenidades especiales, además de los beneficios de la membresía del socio estándar, como examen de la vista y auditivo sin costo, limpieza de lentes y ajuste de armazones, calibración de llantas con nitrógeno y acceso a la plataforma de compras en línea y la app.

Costco vs Sam’s: cuál conviene más en 2026

Aunque cada tienda tiene sus clientes y beneficios específicos, además del cupón disponible hasta el 19 de abril con el que Sam’s Club gana en cuanto al costo de la membresía, un punto a su favor es que ha ganado terreno este año gracias a su enfoque en la conveniencia y tecnología.

Scan & Go es su mayor ventaja competitiva: puedes escanear tus productos con el celular mientras caminas por los pasillos y pagar desde la app, evitando por completo las filas en cajas, una crítica constante hacia Costco por el tiempo de espera y las largas filas para pagar.

Sin embargo, Costco sigue siendo el referente en calidad y exclusividad. Kirkland Signature sigue siendo un distintivo de Costco; si eres fan de productos específicos de esta marca, como vinos, café, papel higiénico o detergentes, no hay sustituto en Sam’s que iguale esa relación calidad-precio.

Aunque las filas en gasolineras suelen ser largas, el ahorro por litro sigue siendo uno de los beneficios más tangibles para los socios.

Aunque Sam’s Club se lleva la ventaja este mes por el descuento en sus membresías, la decisión dependerá de cuáles son tus necesidades y experiencia personal.