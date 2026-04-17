Colección American Eagle con Jorge Campos: modelos, precios y diseños de ‘El Brody’

Colección Jorge Campos con American Eagle American Eagle estrenó una colaboración con "El Inmortal", celebrando su icónico estilo que lo ha hecho leyenda del futbol mexicano.

La fiebre por la Copa del Mundo sigue aumentando de cara al inicio del torneo el próximo jueves 11 de junio. Las marcas siguen uniéndose de diferente forma y recientemente fue el turno de American Eagle, la marca norteamericana de jeans lanzó una colección especial de ropa inspirada en Jorge Campos, una de las figuras futbolísticas más reconocidas y queridas de nuestro país. Playeras, gorras y hasta las chanclas de “El Brody” ya están disponibles en sucursales y tienda en línea.

American Eagle: ¿Cómo es la colección inspirada en Jorge Campos?

La nueva colección de American Eagle inspirada en Jorge Campos se caracteriza por una propuesta visual audaz que retoma directamente los icónicos uniformes del exguardameta mexicano, conocidos por su explosión de colores y diseños poco convencionales. La línea incluye más de 20 piezas entre chamarras, playeras gráficas, polos, shorts, calcetines y accesorios, todas con una estética deportiva reinterpretada para el uso cotidiano.

Más allá del diseño, la colección funciona como un homenaje a la figura de Campos como un símbolo cultural del futbol mexicano, destacando su faceta como pionero en mezclar deporte y moda. Las prendas no solo reinterpretan sus uniformes, sino que trasladan su filosofía de autenticidad y expresión personal a una nueva generación, en el contexto del Mundial de 2026.

Jorge Campos x American Eagle Con más de 20 artículos, la colección incluye una playera polo que se asemeja a su inconfundible sueter de portero que causó sensación a nivel mundial

Precios de la colección de Jorge Campos en American Eagle

La colección se ha hecho tendencia rápidamente en México tanto en ventas en línea como en tiendas físicas. Al tratarse de ediciones limitadas y especiales, ha llamado la atención no sólo de personas fans del futbol, sino de personas interesadas en la moda y en el particular estilo que esta luce. Algunas de las piezas más populares se venden por los siguientes precios:

Polo Shirt de Jorge Campos (la que parece el sueter de portero: 1,399 pesos

Jorge Campos Warm-Up Jacket: 2,699 pesos

Jorge Campos Warm-Up Pant: 1,899 pesos

Rugby Polo Shirt: 1,099 pesos

Jorge Campos Warm-Up Short: 1,399 pesos

Sim Trunk: 999 pesos

Jorge Campos Long-Sleeve Graphic Shirt: 899

Chanclas de Jorge Campos: 499

Para ver la colección completa y sus precios, puedes consultarla en el sitio oficial de American Eagle en México.