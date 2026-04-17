¿Existe la Mirada Gen Z?: Esto dicen los estudios sobre esta expresión

Mirada Gen Z Incluso si la razón detrás de esta expresión inexpresiva cambia dependiendo la persona, la práctica se ha convertido en un choque generacional.

La comunicación ha tenido distintas facetas a lo largo de la historia humana, desde el arte rupestre hasta la popularidad emergente de los stickers en las aplicaciones de mensajería instantánea, por lo que no es realmente una sorpresa que cada generación aporte un nuevo método de comunicarse con el resto de las personas en diversos espacios de la rutina, siendo el caso más reciente la “Gen Z stare”, gesto popularizado en redes sociales al ser señalado como una “falta de respeto” dentro de las áreas laborales.

Esta expresión atribuida principalmente a la Generación Z se trata de una “mirada perdida” sin levantar cejas ni sonreír u otro gesto, sino simple neutralidad que dura por segundos antes de retomar una conversación o actividad en el ámbito laboral, lo que ha creado fricciones con generaciones predecesoras más adaptadas a la convivencia social.

¿Qué es la Mirada Gen Z y por qué es vista como un “problema”?

La polémica Gen Z stare se caracteriza por ser una expresión facial neutra o en blanco, mirada fija, inexpresiva y prolongada en un punto que no conecta con la compañía cercana y da la apariencia de que la persona podría estar procesando sus pensamientos antes de expresarlos, similar a un estado de “cargando” que dura algunos segundos.

Esta tendencia se popularizó en TikTok, donde jóvenes de la Generación Z reportaron haber sido señalados y señaladas por “falta de respeto” ante el gesto inexpresivo y silencioso que daban a sus jefes o compañeros de trabajo, lo que levantó un debate entre la supuesta carencia de habilidades sociales en los miembros de esta generación y los límites personales.

Para un sector de la juventud, esta Mirada Gen Z representa un espacio necesario de silencio, una breve desconexión que apoya la regulación emocional de la persona, aunque otra parte ha admitido utilizar el recurso como un gesto irónico frente a preguntas incómodas o innecesarias.

Incluso si la razón detrás de esta expresión inexpresiva cambia dependiendo la persona, la práctica se ha convertido en un choque generacional mayormente experimentado en los sectores públicos y laborales, donde clientes o empleadores han expresado sentir que la Mirada Gen Z es un “gesto irrespetuoso y un signo de desapego”, lo que complica la relación en el espacio de trabajo.

Explicación psicológica de la Mirada Gen Z: las nuevas reglas de comunicación y autocuidado

A pesar de que se ha señalado a la tecnología como uno de las principales razones para este comportamiento específico de la Generación Z, argumentando déficit de atención derivada del uso intensivo de aparatos electrónicos, también existen explicaciones psicológicas que podrían revelar las diferentes intenciones de la Mirada Gen Z en cada una de las personas que la ha puesto en práctica.

Algunas de las razones, explicadas desde la psicología, son:

Regulación emocional.

También conocida como autoprotección o autocuidado, es una técnica en la que la supresión emocional puede usarse para recordar que tienen el control de sí mismos o mismas y no están actuando, es un escudo contra el juicio al ser la ansiedad una emoción común en la Generación Z.

Resistencia a la cortesía forzada.

De acuerdo con estudios, la Gen Z tiende a ser más escéptica, un cambio generacional que pasó de la autopresentación aspiracional a “auténticamente poco impresionada” (Abidin, 2023). En este caso, la mirada fija y en blanco es una aceptación de la autenticidad.

Saturación y desensibilación cultural.

Según Suler (2004), la postura hastiada y distante puede vincularse con el “aplanamiento afectivo” observado en entornos digitales sobreestimulados. Es decir que, al crecer expuesto constantemente a infinitas imágenes y contenido emocional, los miembros de la Generazión Z podrían estar experimentando desensibilización a los modos típicos de expresión.

La “mirada fija” no es exclusiva de la Gen Z

Es importante señalar que, si bien la Generación Z es la principal usuaria de esta expresión neutra, no es la única generación que hace uso de ella, ya que pueden existir Millennials, Generación X e incluso Boomers que han recurrido a la “mirada perdida” para asimilar sus pensamientos, emociones o entorno, muchas veces sin notarlo.

La diferencia está en que las personas pertenecientes a la Gen Z han crecido en un entorno con mayor acceso a las técnicas psicológicas de regulación emocional, lo que les permite crear nuevos límites personales para su autocuidado, favoreciendo la autenticidad sobre la convivencia forzada.