Tiendas 3B sorprende a adultos mayores con Tarjeta del Bienestar: estos son los beneficios que aliviarán su cartera

Las Tiendas 3B aparecieron con el objetivo de poner al alcance de los mexicanos productos con los que puedan hacer rendir más su quincena, por lo que en esta ocasión decidieron colocarse del lado del consumidor y aceptar pagos con la Tarjeta del Bienestar, una noticia que impacta directamente a millones de adultos mayores en México.

La cadena compite por los precios más bajos del mercado, pero ahora suma un nuevo atractivo: permitir que los beneficiarios de programas sociales usen su apoyo económico directamente en sus sucursales ayudando a optimizar cada peso del apoyo gubernamental.

¿Qué beneficios tienen los adultos mayores en Tiendas 3B?

Aunque no se maneja un descuento directo como en otras cadenas, el verdadero “truco” está en la combinación de factores, siendo uno de ellos que las Tiendas 3B trabajan con marcas propias y esquemas de ahorro que pueden ofrecer productos hasta 30% más baratos que en supermercados tradicionales.

Asimismo, los adultos mayores pueden pagar usando el dinero de su pensión en productos básicos. El pago con esta tarjeta no genera cargos extra, lo que evita fugas de dinero en cada compra.

Cómo se compara con otros supermercados en 2026

Mientras Tiendas 3B apuesta por precios bajos constantes, otras cadenas han optado por promociones específicas al pagar con la Tarjeta del Bienestar:

Soriana : hasta 10% de descuento en compras.

: hasta en compras. Walmart y Bodega Aurrera : bonificación del 10% mediante apps o monederos electrónicos.

: mediante apps o monederos electrónicos. Chedraui: recompensas por monto de compra acumuladas en saldo electrónico.

El verdadero impacto para el ahorro

A diferencia de los descuentos llamativos, lo de Tiendas 3B funciona como un precio bajo permanente; no promete promociones espectaculares, pero sí una despensa más barata todos los días.