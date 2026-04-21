Persianas de madera: qué tipo aguanta el clima mexicano

Persianas de madera

Las persianas de madera han vuelto al centro de la decoración residencial mexicana después de décadas dominadas por el aluminio y el PVC. No es una casualidad: aíslan mejor del calor, envejecen mejor a la vista y encajan en cualquier estilo arquitectónico, desde la casa colonial del centro histórico hasta el departamento contemporáneo en Polanco o Guadalajara. Pero no todas las persianas de madera son iguales, y elegir mal puede convertir una inversión duradera en un gasto que hay que reponer a los pocos años.

El mercado mexicano ofrece hoy persianas de madera en formatos y calidades muy distintas. Las hay para exterior e interior, con lamas fijas o móviles, fabricadas en maderas nacionales o importadas, y con acabados que van desde el barniz tradicional hasta lacados modernos. La decisión correcta depende de tres factores: dónde se van a instalar, qué clima tienen que aguantar y qué uso real se les va a dar.

Persianas de madera exterior: la función va antes que la estética

Una persiana de madera exterior cumple funciones que una interior no puede igualar. Protege la ventana del sol directo antes de que la radiación llegue al cristal, reduce la carga térmica dentro de la casa en verano, ofrece seguridad adicional y, en algunas regiones del país, constituye un elemento arquitectónico patrimonial que forma parte de la identidad visual del inmueble.

Para exterior, las maderas que mejor aguantan el clima mexicano son las de grano cerrado y alta densidad. El cedro rojo tropical, el parota, la encina y, entre las importadas, el iroko y el red cedar norteamericano son las que ofrecen mejor comportamiento frente a la humedad, la radiación UV y los cambios térmicos bruscos. Las maderas blandas sin tratamiento profesional —como el pino común— no son recomendables para exterior: se hinchan con la humedad, se agrietan con el sol y empiezan a pedir mantenimiento serio a los dos o tres años.

Las persianas de madera exterior tipo mallorquina, con lamas fijas inclinadas, son habituales en viviendas del centro histórico de ciudades como Oaxaca, Mérida, Puebla o San Cristóbal de las Casas. Las de lamas móviles permiten graduar la entrada de luz y aire sin abrir la persiana completa, algo muy útil en climas tropicales donde se necesita ventilación cruzada permanente.

Persianas de madera para interior: el giro decorativo de los últimos años

En interior, la persiana de madera ha ganado terreno por razones puramente estéticas y acústicas. La madera aporta calidez visual que el aluminio y el PVC no consiguen, mejora la absorción del sonido en habitaciones con mucho cristal y envejece bien si se elige una calidad mínima.

Las persianas de madera para interior más comunes en México son las tipo shutter (lamas móviles horizontales) y las venecianas de 50 a 63 milímetros. Las shutter se han convertido en un elemento recurrente en proyectos de arquitectura residencial contemporánea, especialmente en salones, despachos y recámaras principales, por su capacidad de regular la luz con gran precisión sin renunciar a la privacidad.

Para interior, las maderas blandas ligeras como el tilo (basswood) o el pino tratado funcionan perfectamente. Al no estar expuestas a la intemperie, las exigencias técnicas son mucho menores, y eso abre la puerta a precios más accesibles. Una persiana de madera interior tipo shutter bien fabricada ronda entre 2,500 y 7,000 pesos por metro cuadrado, según la madera, el acabado y el sistema de apertura.

Cómo elegir según la zona climática del país

México tiene una variedad climática enorme, y eso condiciona el tipo de persiana de madera recomendable. En regiones costeras como Acapulco, Puerto Vallarta, Cancún o Mazatlán, la combinación de humedad alta y salitre obliga a usar maderas de grano cerrado con tratamiento impregnado a fondo, no solo superficial. Las persianas de madera exterior con acabado barniz marino o con laca poliuretánica especial para ambiente salino duran muchos años; las que solo llevan un barniz estándar pueden empezar a delaminarse en la primera temporada de lluvias.

En el altiplano —Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes—, donde el clima es seco la mayor parte del año con lluvias concentradas en verano, las persianas de madera aguantan mucho mejor. Casi cualquier madera dura nacional funciona, y el mantenimiento se reduce a una aplicación de aceite o barniz cada dos o tres años.

En el norte del país, con contrastes térmicos fuertes entre verano e invierno, el riesgo principal es la dilatación y contracción repetida de la madera. Aquí conviene elegir persianas de madera fabricadas con lamas laminadas o con madera secada en horno, que soportan mejor esos ciclos sin deformarse.

Mantenimiento real: lo que hay que hacer y lo que no

Una persiana de madera bien elegida no pide un mantenimiento intenso, pero sí uno constante. La regla básica es inspeccionarla una vez al año y actuar antes de que aparezcan problemas visibles. En exterior, eso significa revisar que el barniz o la laca no hayan perdido brillo, que las juntas entre lamas no muestren grietas y que los herrajes metálicos no presenten óxido.

Cuando el acabado empieza a mate significa que la capa protectora está perdiendo eficacia. En ese momento, una lijada suave y una nueva capa de barniz o aceite devuelven a la persiana a su estado original por una fracción del precio de una reposición. Dejarlo pasar dos o tres años sin intervenir es lo que acaba provocando daños estructurales irreversibles.

Para interior, el mantenimiento se reduce a limpiar el polvo con paño seco o ligeramente húmedo y evitar productos con amoniaco o alcoholes fuertes que puedan dañar el acabado. Una persiana de madera interior bien tratada puede durar más de veinte años sin necesidad de intervención seria.

Persianas de madera a medida: casi siempre compensa

Las ventanas mexicanas, especialmente en vivienda antigua y en construcción reciente de autor, rara vez vienen en medidas estándar. Comprar persianas de madera de catálogo con medidas fijas obliga a adaptar el hueco con suplementos poco estéticos, y genera huecos laterales por donde se escapa luz, polvo o insectos.

Las persianas de madera a medida cuestan entre un 20 y un 40% más que las estándar, pero ajustan perfectamente al hueco, maximizan su función térmica y lucen mejor una vez instaladas. Para quien invierte en madera, la diferencia compensa, porque el elemento ya de por sí tiene un coste relevante y el acabado profesional es lo que justifica pagarlo.

¿Las persianas que tiene tu casa ahora mismo están a la altura del clima donde vives, o llevan años pidiendo un cambio que has ido posponiendo?