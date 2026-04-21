Tianguis de Mamá Lucha 2026: estas son las ofertas imperdibles en Bodega Aurrera que harán rendir tu quincena

Tianguis de Mamá Lucha hasta el 23 de abril: estas son las ofertas imperdibles en Bodega Aurrera que harán rendir tu quincena

El Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera lanzó una nueva ola de ofertas válidas hasta el jueves 23 de abril de 2026, enfocadas principalmente en productos frescos y básicos de la despensa.

Cada semana, esta dinámica se repite con productos como frutas, verduras y proteínas que bajan de precio para atraer a quienes buscan ahorrar sin sacrificar calidad. Eso sí, las promociones aplican en tiendas físicas y en línea, con excepción de sucursales Express.

Las mejores ofertas del Tianguis de Mamá Lucha

Frutas y verduras

Plátano Chiapas a $21.00kg.

Manzana Granny Smith, Red Delicious o Pink Lady en Bolsa a $35.00kg.

Aguacate Hass en Malla a $31.00pq.

Pera d’Anjou en Bolsa a $39.00kg.

Jitomate a $64.00 el kilo.

Cebolla blanca a $25.00 el kilo.

Aguacate Hass a $31.00 la malla.

Nopal a $42.90 el kilo.

Sandía a $18.00 el kilo.

Mango Paraíso a $25.00 el kilo.

Mango Ataúlfo a $35.00 el kilo.

Perón Golden en bolsa a $39.00 el kilo.

Manzana Red Delicious en bolsa a $35.00 el kilo.

Melón Chino a $25.00 el kilo.

Tomate verde en malla a $64.00 el kilo.

Cebolla blanca en malla a $22.00 el kilo.

Papa blanca en malla a $30.00 el kilo.

Aguacate Hass a $52.00 el kilo.

Tomate verde a $67.00 el kilo.

Pepino a $39.00 el kilo.

Col blanca a $29.90 el kilo.

Cebolla morada a $33.00 el kilo.

Papa blanca a $45.00 el kilo.

Jícama a $30.00 el kilo.

Chayote sin espinas a $38.90 el kilo.

Chile Poblano a $114.00 el kilo.

Limón agrio a $41.25 el kilo.

Limón sin semilla a $65.00 el kilo.

Limón agrio a $49.00 la malla.

Naranja a $26.50 el kilo.

Toronja a $32.00 el kilo.

Mandarina a $45.00 el kilo.

Manzana Red Delicious a $39.00 el kilo.

Manzana Gala a $53.00 el kilo.

Manzana Granny Smith a $35.00 el kilo.

Perón Golden a $53.00 el kilo.

Mamey a $47.90 el kilo.

Pera de Anjou a $46.50 el kilo.

Ciruela a $65.00 el kilo.

Kiwi a $89.00 el kilo.

Guayaba a $50.00 el kilo.

Papaya a $41.90 el kilo.

Piña Miel a $22.00 el kilo.

Plátano Macho a $38.90 el kilo.

Plátano Chiapas a $21.00 el kilo.

Chile Serrano a $84.00 el kilo.

Chile Jalapeño a $38.00 el kilo.

Brócoli a $62.00 el kilo.

Calabaza Japonesa a $44.90 el kilo.

Zanahoria a $20.00 el kilo.

Lechuga Romana a $22.00 la pieza.

Betabel a $38.90 el kilo.

Elote blanco a $14.50 la pieza.

Perejil a $10.00 el manojo.

Epazote a $16.90 el manojo.

Verdolaga a $49.90 el kilo.

Acelga a $12.90 el manojo.

Espinaca a $13.90 el manojo.

Cilantro a $12.90 el manojo.

Uva verde Clam a $118.00 el kilo.

Uva roja sin semilla a $88.00 el kilo.

Uva Red Globo a $98.00 el kilo.

Carnes, pollos y pescados

Medallón de Pechuga a $15.00pz.

Pierna con Muslo Corte Amerciano a $32.00kg.

Milanesa de Pollo a $148.00kg.

Pechuga de Pollo con Hueso a $148.00kg.

Pechuga de Pollo con Hueso sin Piel a $168.00kg.

Pechuga sin Hueso a $168.00kg.

Pechuga Corte Americano a $92.00kg.

Milanesa de Pechuga a $178.00kg.

Molida de Cerdo a $116.00kg.

Chuleta Ahumada de Cerdo a $130.00kg.

Nuggets Congelados a $100.00kg.

Filete Tilapia a $120.00kg.

Consejos para sacarle jugo al Tianguis de Mamá Lucha

Compra inteligente

Haz una lista antes de ir. Las ofertas son muchas, pero el verdadero ahorro está en comprar lo que sí vas a usar.

Prioriza productos de temporada

Frutas como mango, sandía o piña suelen tener mejores precios porque están en su mejor momento.

Combina con otras promociones

Puedes cruzar estas ofertas con descuentos de otras cadenas para maximizar el ahorro semanal.

El Tianguis de Mamá Lucha se ha convertido en una especie de termómetro del consumo popular. Cada semana, miles de personas revisan precios, comparan y ajustan su presupuesto con base en estas ofertas.