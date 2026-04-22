¿Cuál es la única gelatina en polvo que sí aporta vitaminas y minerales? Esto dice Profeco en 2026

Profeco revela qué marca de gelatinas cumple lo que promete Foto: Especial

En medio de una oferta cada vez más amplia de productos alimenticios industrializados, donde muchas etiquetas prometen beneficios que no siempre se cumplen, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha puesto bajo la lupa a uno de los postres más populares en los hogares mexicanos: la gelatina en polvo.

Por medio de un estudio de calidad reciente, la institución evaluó distintas marcas disponibles en el mercado con el objetivo de determinar cuáles realmente cumplen con lo que prometen en su etiquetado, especialmente en lo relacionado con el contenido nutrimental.

Entre todas las pruebas solo una marca destacó por aportar verdaderamente vitaminas y minerales. Por lo que en esta nota te explicamos cuál fue la de mejor calidad.

¿Cuál es la mejor marca de acuerdo con la Profeco?

De acuerdo con el análisis, la marca que sí contiene un aporte real de vitaminas y minerales es D’Gari, específicamente en su presentación fortificada. Este producto logró cumplir con los estándares establecidos por Profeco, tanto en información comercial como en contenido nutrimental.

El hallazgo no es menor. Muchas gelatinas en polvo, pese a incluir leyendas como “con vitaminas” o “nutritiva”, en realidad contienen cantidades mínimas o poco significativas de estos nutrientes, lo que puede generar confusión entre los consumidores.

En contraste, D’Gari sí presenta aporte de 52 kilocalorías, 10.53 gramos de azúcar y un contenido de grasa inexistente.

Asimismo, Mc CORMICK cumplió con lo que prometió en cuanto a vitaminas y minerales en su fórmula, pero únicamente en su presentación de fresa y malteada de fresa.

¿Qué encontró Profeco en las demás marcas?

El estudio reveló que la mayoría de las gelatinas en polvo disponibles en el mercado mexicano tienen un aporte nutrimental bajo. En muchos casos, su composición está basada principalmente en azúcares, saborizantes artificiales y colorantes, con escasa presencia de nutrientes esenciales.

Además, Profeco detectó inconsistencias en el etiquetado de algunos productos, por lo que nuestra recomendación y la de Profeco es que los consumidores revisen cuidadosamente la información antes de comprar.

Este tipo de análisis forma parte de los esfuerzos de la dependencia por transparentar la calidad de los productos y fomentar decisiones de consumo más informadas.