Película de Michael Jackson: ¿por qué no se abordaron las acusaciones de abuso infantil contra el cantante?

Película de Michael Jackson La cinta biográfica del Rey del Pop, ‘Michael’, recibió fuertes críticas al no abordar los momentos más controversiales del artista.

Las primeras reacciones a la película ‘Michael’, que presentaría la vida del Rey del Pop en la pantalla grande, destacaron por ser principalmente negativas, señalando el filme como “incompleto” al dejar fuera temas controversiales como la acusación de presunto abuso sexual infantil o la falta de profundidad en la complejidad emocional de uno de los genios musicales que redifinió la industria.

Este filme, inspirado en la vida y trayectoria de Michael Jackson, se realizó con la aprobación de la familia y fue dirigido por Antoine Faqua, mientras que el papel protagonista estuvo a cargo de Jafaar Jackson, sobrino de la gran estrella del pop.

Película de Michael Jackson es sobre su “ascenso”

A pesar de el filme recorrió la vida de Michael Jackson desde su niñez, etapa donde sufrió abuso psicológico y físico al ser explotado por su padre, Joe Jackson —cuya interpretación en la película fue trabajo de Colman Domingo—, fue señalada por ser “cautelosa” en cuanto a las acusaciones que marcaron la carrera del artista hasta el día de hoy.

Sin embargo, existen razones detrás para evitar el controversial tema dentro del filme, siendo el primero de ellos la posibilidad de una continuación a la vida del cantante en pantalla grande, pues ‘Michael’ culmina con el concierto del Bad World Tour de 1988 en Londres, años antes de que surgieran las primeras acusaciones, rematando con un epílogo que incluye la frase: “Su historia continúa”.

Hasta el momento, no existe anuncio oficial de que existirá una secuela del filme, pero diversos seguidores y seguidoras de Michael Jakcson han señalado que una continuación difícilmente abordará el tema de las presuntas acusaciones debido a que la película biográfica estaba dedicada al “ascenso” de Jackson en la industria, no sobre la controversia.

En el programa TODAY, con Craig Martin, los protagonistas del filme respondieron que ‘Michael’ era una historia contada desde la perspectiva del Rey del Pop para mostrar sus orígenes, sus influencias, su crianza y la búsqueda de su propia voz como artista.

Un acuerdo prohibió la mención de las acusaciones de presunto abuso infantil

De acuerdo con la revista estadounidense de entretenimiento Variety, el tema de las acusaciones a Michael Jackson también fue evitado debido a una cláusula en el acuerdo firmado con la familia de Jordan Chandler, el entonces adolescente que emprendió la acusación contra el artista de pop.

Los abogados de Jackson, quienes revisaron el acuerdo durante el rodaje, notaron que la cláusula prohibía cualquier representación o mención de Chandler en una película.