¡La edición 16 del Corona Capital ya tiene fecha! Estas son las bandas que podrían presentarse este 2026

Corona Capital 2026 El festival Corona Capital 2026 ya ha anunciado sus fechas; se consolidará nuevamente durante el fin de semana largo de la Revolución Mexicana.

Este jueves 23 de abril se ha anunciado la fecha y lugar del Corona Capital 2026, referente principal de la música internacional y uno de los festivales más influyentes de América Latina al consolidarse como el equivalente a eventos como Coachella o Lollapalooza.

A través de un video en redes sociales que recopila los momentos más icónicos del festival del año pasado, la edición 16 del Corona Capital anunció que arribará nuevamente durante el fin de semana largo de la Revolución Mexicana, que se lleva a cabo cada mes de noviembre.

¿Cuándo y dónde será el Corona Capital 2026?

De acuerdo con el video recopilatorio que el Corona Capital lanzó esta mañana, las fechas oficiales del festival serán el 13, 14 y 15 de noviembre de 2026, coincidiendo con el puente de la Revolución Mexicana.

En cuanto al escenario que recibirá a artistas tanto nacionales como internacionales, se determinó que será el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

A pesar de que la lineup oficial del evento suele confirmarse a mediados del mes de mayo, el anuncio de las fechas y el lugar para el Corona Capital 2026 encendió las expectativas del público, quienes han comenzado a especular con fuerza sobre los y las artistas que podrían presentarse en el festival musical de México este año.

Posibles bandas que podrían presentarse en el Corona Capital 2026

En redes sociales se han difundido ocho versiones diferentes del posible lineup de la edición 16 de este festival de música internacional, no obstante, cuatro artistas de renombre destacan al repetirse en cinco de las variantes del cartel; éstos son:

Hayley Williams.

Gorillaz.

Ashnikko.

Fontaines D.C.

A pesar de que también han surgido especulaciones sobre la posible inclusión de Lana del Rey o Tame Impala, los y las artistas que toman mayor fuerza con al menos tres repeticiones en las distintas versiones del cartel, son:

The Strokes.

Turnstile.

The War on Drugs.

Interpol.

Wet Leg.

Reactor adelantó posibles headliners del Corona Capital 2026

Entre las especulaciones difundidas en redes sociales, dos de ellas coinciden con el adelanto que Reactor dio hace unas semanas sobre los posibles headliners de este 2026, añadiendo a una artista que ha sido ansiadamente esperada en el festival.

Las tres opciones son:

The Strokes.

Gorillaz.

Charlie XCX.

Sin embargo, el lineup oficial del Corona Capital se anunciará hasta mediados de mayo, como ha sido el caso en ediciones pasadas del renombrado festival.