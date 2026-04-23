¿Cuánto dura la venta nocturna Liverpool 2026? Horarios y fechas de ofertas Está próxima a iniciar la venta nocturna de Liverpool 2026; conoce sus horarios y cuáles son las mejores ofertas de abril (Liverpool)

Llegó la venta nocturna de Liverpool 2026, en donde podrás disfrutar de hasta el 55% de descuento en diferentes productos; conoce sus horarios y cuáles son las mejores ofertas de abril.

Durante la venta nocturna de Liverpool, la tienda ofrece diferentes tipos de descuentos, además de promocionales, los cuales duran de 2 a 3 días.

La venta nocturna de Liverpool de abril será la primera del 2026, la cual está dedicada a las mamás, por lo que podrás encontrar el regalo perfecto a un buen precio; aquí te compartimos todos los detalles para que aproveches las ofertas.

¿Cuándo empieza la Venta Nocturna de Liverpool 2026 en abril?

La Venta Nocturna de Liverpool 2026 comenzará a partir de este viernes 24 de abril y durará hasta el domingo 26, por lo que tendrás 3 días para disfrutar de todos los descuentos y promociones que habrá tanto en la tienda física como en línea.

Horarios: ¿A qué hora es la venta nocturna de Liverpool?

Durante la venta nocturna de Liverpool, los horarios en la tienda física se extienden, por lo que los usuarios pueden acudir al anochecer a realizar sus compras.

Para la venta nocturna de Liverpool 2026 de abril, las tiendas abrirán desde las 9:00 de la mañana y permanecerán abiertas hasta las 23:00.

En el caso de la tienda en línea, durante la Venta Nocturna de Liverpool 2026, esta empezará desde las primeras horas del viernes 24 de abril, donde encontrarás todo tipo de ofertas.

Mejores ofertas y departamentos con mayores descuentos en la venta nocturna de Liverpool

En la Venta Nocturna de Liverpool 2026 de abril, podrás encontrar descuentos de hasta el 55% y 13 meses sin intereses, mientras que también te ofrece la posibilidad de pagar hasta julio.

Estos son algunos de los descuentos que encontrarás en la Venta Nocturna de Liverpool 2026:

Celulares con hasta el 40% de descuento: participarán marcas como Samsung, Apple, Xiaomi, Motorola y Google Pixel.

participarán marcas como Samsung, Apple, Xiaomi, Motorola y Google Pixel. Sonido con hasta 45% de descuento: con marcas participantes como Bose, JBL, Sonos, STF y Sony.

con marcas participantes como Bose, JBL, Sonos, STF y Sony. Cómputo con hasta 35% de descuento: podrás encontrar modelos de Apple, HP, Lenovo, Dell, Samsung y Huawei.

podrás encontrar modelos de Apple, HP, Lenovo, Dell, Samsung y Huawei. Pantallas con hasta 55% de descuento: podrás encontrar con descuento marcas como Hisense, LG, Samsung, TLC, Sony y Daewoo.

En cuanto a las promociones bancarias, estos son los beneficios que podrás tener: