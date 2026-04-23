Exatlón México, La Villa 360: ¿Quién gana hoy 23 de abril? Con los Rojos defendiendo y los Azules atacando, conoce quién gana hoy en Exatlón México, La Villa 360 (Exatlón México)

Esta noche, Rojos y Azules intentarán ganar La Villa 360 para quedarse con las comodidades que esta ofrece previo al Domingo de Eliminación; conoce quién gana hoy en Exatlón.

Con la final de Exatlón México cada vez más cerca, las ventajas estratégicas que representa La Villa 360 se vuelven sumamente valiosas para los participantes, lo que convierte a la competencia de hoy en una muy reñida.

De modo que, si te interesa conocer quién se impondrá esta noche, aquí te compartimos cuáles son los rumores y spoilers sobre quién gana hoy la Villa 360 en Exatlón México.

¿Quién gana la Villa 360 de Exatlón México hoy, 23 de abril?

Los Rojos han demostrado un dominio en esta semana 30 de Exatlón México, ganando la Villa 360 del lunes y el viaje a Madrid, lo que los convierte en los favoritos para ganar la competencia de esta noche.

Sin embargo, los Azules han demostrado tener un mejor rendimiento en las batallas por la Villa 360, pues pudieron mantener esta ventaja durante tres semanas seguidas.

Por lo que, de acuerdo con diferentes rumores en redes sociales, así como lo compartido por insiders, el ganador de la Villa 360 este jueves 23 de abril será el equipo Azul.

¿A qué hora y dónde ver Exatlón México hoy 23 de abril?

El capítulo con la competición de la Villa 360 de este jueves 23 de abril en Exatlón México dará inicio de manera regular a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en Azteca Uno, siendo primero la competencia por el Mini Game.

Por lo que, si no te quieres perder el capítulo de hoy, también podrás seguir la transmisión en vivo de Exatlón México en cualquier dispositivo móvil desde su página web oficial o en su aplicación, las cuales también llevan el nombre de Azteca Uno.