¿Quién es RoRo Bueno? Perfil de la rival de Samy Rivers en La Velada del Año VI 2026 RoRo será una de las peleadoras en La Velada del Año 2026; conoce quién es la creadora de contenido (@whoisroro y @IbaiLlanos)

Rivers y RoRo pelearán en La Velada del Año 2026 el próximo 25 de julio. Siendo uno de los enfrentamientos más esperados, aquí te compartimos quién es la creadora de contenido española y más detalles sobre el combate.

La Velada del Año VI es organizada por el streamer Ibai y se llevará a cabo el próximo sábado en el Estadio La Cartuja, en Sevilla, España; una de las peleas más anticipadas es la de RoRo vs. Samy Rivers.

¿Cuánto mide y cuántos años tiene RoRo Bueno? Perfil de la influencer

RoRo Bueno es una creadora de contenido española que saltó a la fama principalmente en TikTok por sus videos donde preparaba recetas de cocina muy elaboradas para su novio, Pablo.

Estos videos rápidamente se viralizaron, pues aunque algunas personas alababan los detalles hacia su pareja, otros cuestionaban que promoviera estereotipos considerados tradicionales en las relaciones.

RoRo Bueno nació el 1 de marzo de 2002, tiene 24 años, mide 1.49 metros y para La Velada del Año VI el peso pactado es de 52 kilos.

RoRo Bueno vs. Samy Rivers: La gran pelea femenil de La Velada del Año VI

La pelea de RoRo vs. Rivers es una de las más esperadas, pues ambas son muy queridas por sus seguidores. Esta será la segunda experiencia de ambas en este tipo de eventos, lo que volverá la pelea más intensa.

Por una parte se encuentra RoRo, quien perdió su combate contra Abby en La Velada del Año V, en lo que fue una pelea muy polémica pues su contrincante tuvo que bajar mucho de peso; RoRo se fracturó el pie en el primer round, aunque continuó a pesar de la lesión.

En el caso de Samy Rivers, también conocida como Rivers, hizo historia con su participación en La Velada del Año III al tener dos enfrentamientos: el primero contra Marina Rivers, el cual perdió, y el segundo contra Mayichi, el cual ganó.

¿A qué hora empieza La Velada del Año 6 y dónde ver la transmisión en vivo?

La Velada del Año VI dará inicio en España a las 19:00 horas, mientras que en México comenzará a las 11:00 horas.

Podrás seguir la transmisión en vivo de La Velada del Año 2026 en el canal oficial de Ibai en YouTube o a través de Twitch de manera gratuita.

¿Quiénes van a pelear en La Velada del Año 6?

Esta edición del evento contará con 20 creadores de contenido de diferentes países, quienes participarán en peleas de boxeo amateur.

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Fabiana Sevillano vs. La Parce

Clersss vs. Natalia MX

Kidd Keo vs. Lit Killah

Alondrissa vs. Angie Velasco

Gero Arias vs. Viruzz

Roro vs. Samy Rivers

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

Fernanfloo vs. Plex

Illojuan vs. Thegrefg