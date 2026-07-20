Estilista argentina insulta a los mexicanos Laura Stylist colabora con La Casa de los Famosos (Redes Sociales)

La Casa de los Famosos está a días de su gala de estreno y una de las colaboradoras de la producción se ha visto envuelta en una gran polémica por un video que se ha difundido en redes sociales.

La grabación salió a la luz después de que la Selección de Argentina perdiera contra España en el cierre del Mundial 2026 y en ella se puede observar como Laura Stylist se lanzó en contra de los mexicanos al llamarlos de forma despectiva, por demostrar su apoyo al equipo español, durante su más reciente triunfo.

¿Qué dijo la estilista Laura sobre los mexicanos?

Las imágenes en donde aparece Laura Stylist hablando mal sobre los aficionados de México, se hicieron virales de forma inmediata, lo cual generó fuertes críticas en su contra.

En su video, se puede observar a la estilista que colabora con la cantante argentina Flor Vigna, una de las integrantes de esta cuarta edición de la Casa de los Famosos, como expresa su malestar y cuestiona al pueblo mexicano “¿vos estuviste en una final? Ni a la cuarta llegaste, hijo de ***.” se le escucha decir.

La creadora de contenido compartió en plataformas digitales un comunicado en el que pedía disculpas, además, expresó su amor por el país y aseguró que los comentarios que surgieron de ella se debían a la emoción que causó la derrota de los albicelestes e informó que en su publicación recibió diversos comentarios de odio.

Después de toda la polémica causada por sus comentarios, la estilista restringió sus plataformas digiales.

¿Quién es la estilista Laura de La Casa de los Famosos?

Laura es una reconocida estilista y creadora de contenido de nacionalidad argentina que radica en la Ciudad de México y que se ha dado a conocer en el país por sus múltiples colaboraciones con artistas y personalidades de la farándula cómo:

Briggitte Bozzo

Gala Montes

Flor Vigna

Laura Stylist ha tenido otros momentos polémicos en su carrera

Durante su participación con Gala Montes en la segunda temporada de La Casa de los Famosos la creadora de contenidos aseguró que la influencer entregaba las prendas prestadas en mal estado. A lo que Gala respondió que la estilista era una persona conflictiva.