Aficionado mexicano Mexicano expulsa y deja callado a argentino que lo confrontó en la final del Mundial (X: @madrid_total2)

La tensión y la pasión de la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina no solo se vivieron sobre la cancha, sino también en las tribunas del Estadio Nueva York/Nueva Jersey. En medio del efervescente ambiente del encuentro, un seguidor vestido con la camiseta de la Selección Mexicana se convirtió en el gran protagonista de las redes sociales por su ingeniosa reacción ante las agresiones verbales de la hinchada sudamericana.

¿Cómo ocurrió el pequeño duelo entre el aficionado mexicano y los hinchas argentinos?

Durante el encuentro de España contra Argentina, varios aficionados argentinos comenzaron a confrontar e insultar al seguidor mexicano por mostrar su apoyo a la “Furia Roja”.

Lejos de engancharse en una discusión sin sentido provocada por los hinchas argentinos o responder a los reclamos con agresiones, el aficionado tricolor optó por una salida humorística donde sacó una tarjeta roja de su bolsillo y gesticuló con total autoridad para “expulsar” simbólicamente del lugar a los fanáticos albicelestes, provocando las risas de los espectadores a su alrededor y dejando sin respuesta a quienes lo encaraban.

Un argentino ardido con un mexicano por apoyar a España.



El mexicano le saca roja a todo Argentina y les baila en la cara JAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/9r9MNqSeM5 — MT2 (@madrid_total2) July 20, 2026

¿Cuál fue la reacción del aficionado mexicano tras el partido de España vs. Argentina?

Con la victoria de España por la mínima diferencia en tiempo extra, la celebración del aficionado no se hizo esperar. Entre risas, el mexicano, con un pequeño baile de felicidad, sorprendió a todos los presentes al quitarse la playera de la selección mexicana para revelar que debajo llevaba puesta la camiseta de la selección española, consolidando un gesto que terminó por silenciar a la porra sudamericana que ya se encontraba bastante golpeada por la derrota.

¿Por qué las imágenes se volvieron tendencia en las plataformas digitales?

La comunidad internacional disfrutó de un video lleno de ingenio y humor que se volvió viral de inmediato en redes sociales. En lugar de engancharse en un conflicto o responder con la misma agresividad que los hinchas argentinos, el aficionado mexicano optó por la picardía para dejarlos callados.

Esta ingeniosa reacción demostró la diferencia entre responder con cabeza fría e insultar sin argumentos. La respuesta del fanático no solo desactivó la tensión, sino que representó a la perfección el espíritu festivo y el folclore con el que México vive la máxima fiesta del fútbol mundial.