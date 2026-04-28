Daddy Yankee y Shenseea lanzan ‘Echo’: así suena la nueva canción del Álbum Oficial del Mundial FIFA 2026

Echo Liberan la canción más reciente del Álbum Oficial de la FIFA, esta vez protagonizada por Daddy Yankee y Shenseea.

Rumbo a la fiesta de futbol más grande del mundo y la primera edición que contará con tres países como anfitriones —Canadá, Estados Unidos y México—, el Álbum Oficial de la Copa Mundial FIFA 2026 continúa su objetivo de envolver al público en un ritmo multicultural que arriba este martes 28 de abril con el nuevo tema ‘Echo’, protagonizado por Daddy Yankee y Shenseea.

El sencillo, con una duración cercana a los dos minutos, apuesta por una mezcla energética de reguetón, dancehall y elementos electrónicos, con un enfoque pensado para acompañar el ambiente global del campeonato.

Álbum Oficial de la FIFA 2026: la propuesta global que fusiona géneros y culturas

Tras el lanzamiento del primer sencillo ‘Lighter’, seguido por el festivo ‘Por Ella’ de Los Ángeles Azules y Belinda, llega el turno del llamado Rey del Reguetón y la cantante jamaiquina Shenseea para expandir las fronteras de la música y el ritmo, así como la pasión por el futbol.

La colaboración entre ambos artistas destaca por combinar ritmos caribeños y urbanos con una base electrónica, logrando una propuesta que pretende trascender fronteras culturales, uno de los principales objetivos del álbum.

Detrás de la producción se encuentra un equipo internacional encabezado por el reconocido productor Tainy, junto con nombres como Ibrahim Maalouf, Massari, Adium, Jota Rosa y Albert Hype.

¿Dónde escuchar ‘Echo’ de Daddy Yankee y Shenseea, la nueva canción del Mundial 2026?

‘Echo’ se encuentra disponible en diversas plataformas digitales de música como:

Spotify.

Apple Music.

YouTube Music.

iTunes Store (para descargar).

La canción se perfila como una de las apuestas principales para acompañar la fiesta futbolística, en un proyecto que reúne a artistas de distintas regiones con el objetivo de representar la diversidad y el alcance global del torneo.