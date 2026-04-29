31 Minutos en el Zócalo: recomendaciones y como llegar al concierto gratuito este 30 de abril ¿lo trasmitirán en TV?

31 Minutos concierto en el Zócalo

El concierto gratuito de 31 Minutos se realizará este 30 de abril de 2026 a las 19:00 horas en el Zócalo de la Ciudad de México, como parte de las celebraciones del Día del Niño. Se espera una alta afluencia, por lo que autoridades capitalinas implementarán un operativo de seguridad y movilidad para garantizar el acceso ordenado y una estancia segura.

El espectáculo reunirá a familias completas y a seguidores de distintas generaciones que crecieron con el famoso noticiero de títeres. Personajes como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Juanín volverán al escenario en un formato musical que mezcla humor, teatro y canciones ya conocidas por el público.

Lo que se espera del concierto gratuito de 31 Minutos en CDMX

La presentación forma parte de una gira en la que el elenco interpreta sus temas más populares bajo el formato de “Radio Guaripolo II”, aunque no se descarta alguna sorpresa especial para esta fecha.

El show suele combinar música en vivo con interacción directa con el público, lo que lo convierte en una experiencia atractiva no solo para niñas y niños, sino también para jóvenes y adultos que siguieron la serie desde sus primeras transmisiones.

Entre las canciones que suelen corearse en estos conciertos están clásicos como “Mi muñeca me habló”, “Objeción denegada” o “Tangananica Tangananá”, que mantienen vigente al proyecto en distintos países.

Recomendaciones para asistir sin problemas al concierto de 31 Minutos en el Zócalo este 30 de abril

Al tratarse de un evento masivo en el Centro Histórico, la recomendación principal es llegar con anticipación, muchas personas comenzarán a concentrarse desde horas antes para asegurar un buen lugar.

También se sugiere:

Usar ropa cómoda, tenis y llevar una chamarra ligera

Mantenerse hidratado

Ubicar salidas de emergencia y puntos de atención médica

Acordar un punto de reunión, especialmente si vas con menores

Evitar llevar objetos prohibidos como vidrio, mochilas grandes o punzocortantes

El personal de seguridad y Protección Civil estará presente durante todo el evento para orientar a los asistentes.

¡Vivamos el concierto de 31 Minutos de manera segura para todas y todos!



Este 30 de abril prepárate y disfruta de este evento gratuito en la plancha del Zócalo capitalino con las indicaciones del personal de seguridad y Protección Civil. pic.twitter.com/HcArfiRKpN — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 28, 2026

Cómo llegar al Zócalo para el concierto de 31 Minutos

La forma más práctica de llegar es mediante el Sistema de Transporte Colectivo Metro, aunque la estación Zócalo/Tenochtitlan pero en este tipo de casos, por la cantidad de gente y la puesta de escenario es seguro que va a estar cerrada.

Como alternativa, se pueden usar estaciones cercanas como Pino Suárez o Allende.

Calles que estarán cerradas este 30 de abril por concierto en el Zócalo

Debido al montaje del escenario en la Plaza de la Constitución (mejor conocida como El Zócalo), los filtros de ingreso y control de asistentes, las calles cercanas estarán completamente cerradas, las cuales serán:

Plaza de la Constitución.

Francisco I. Madero.

5 de Mayo.

20 de Noviembre.

Venustiano Carranza en tramos cercanos.

José María Pino Suárez en accesos inmediatos.

Rutas alternas

Para quienes necesiten desplazarse necesariamente por esta área, lo mejor es rodear la zona buscando avenidas que permitan el libre tránsito como:

Fray Servando Teresa de Mier para librar el perímetro por la parte sur.

Eje Central Lázaro Cárdenas como vía principal de norte a sur.

Izazaga como conexión hacia el poniente y oriente.

Eje 1 Norte para movimientos hacia la parte norte.

Circunvalación para rodear la zona del Centro.

Transporte público que se puede utilizar para llegar al Zócalo este 30 de abril

En el caso del Metro, la línea 2 (color azul) cuenta con dos estaciones muy cercanas a la Plaza de la Constitución, por ejemplo, Pino Suárez, Allende y Bellas Artes, esta última, aunque no esta tan cerca puede ser una buena opción.

En el caso de la línea 1 del metro (color rosa) se conecta en la estación Pino Suárez, por ende, en esta línea se encuentran otras dos grandes opciones como: Isabel la Católica y Salto del Agua, desde donde puedes caminar hacia el Zócalo de la capital.

Por último, también existe la opción del Metrobús línea 4, caracterizado por el color naranja, que pasa por las estaciones de Museo de la Ciudad y República de Argentina, las cueles quedan un poco más cerca que las de la línea 1 del metro.

¿Trasmitirán el concierto de 31 Minutos en vivo por televisión?

Para quienes no logren llegar al Zócalo, el concierto será transmitido en vivo y gratis por televisión abierta, incluyendo el Canal 14, así como en plataformas digitales.

La transmisión arrancará a las 19:00 horas y permitirá seguir el espectáculo completo desde casa.

El concierto de 31 Minutos apunta a convertirse en uno de los eventos más concurridos del año en la capital. La clave, coinciden autoridades, será planear la visita y seguir las recomendaciones para disfrutarlo sin contratiempos, desde la llegada hasta el último aplauso.