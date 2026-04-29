Tim Cook deja Apple tras 14 años y marca el inicio de una nueva era con John Ternus

Relevo en Apple Tim Cook, sucesor de Steve Jobs, dejará de ser CEO de la firma tecnológica a partir de septiembre, donde será sustituido por John Ternus. (EFE)

El fin de una era en la industria tecnológica ya tiene fecha. Tim Cook dejará su cargo como director ejecutivo de Apple después de más de una década al frente de la compañía, en una transición histórica que abre paso a John Ternus como su sucesor.

El relevo se hará oficial el próximo 1 de septiembre de 2026, como parte de un plan de sucesión cuidadosamente diseñado por la empresa. Cook, quien asumió el liderazgo en 2011 tras la muerte de Steve Jobs, no se desvinculará por completo: pasará a ocupar el cargo de presidente ejecutivo del consejo.

Un legado difícil de igualar

Durante sus casi 15 años como CEO, Cook transformó a Apple en una de las empresas más valiosas del mundo. Bajo su dirección, la compañía alcanzó una capitalización cercana a los 4 billones de dólares y diversificó su negocio más allá del iPhone, impulsando servicios como iCloud, Apple Music y Apple Pay.

Además, consolidó productos clave como los AirPods, el Apple Watch y apuestas más recientes como el Vision Pro, al tiempo que reforzó el enfoque en privacidad y sostenibilidad corporativa.

Su salida no solo representa un cambio de liderazgo, sino el cierre de un ciclo que consolidó a Apple como gigante global tras la era Jobs.

¿Quién es John Ternus?

El nuevo CEO, John Ternus, no es un desconocido dentro de la compañía. Ingeniero de formación, ingresó a Apple en 2001 y ha escalado posiciones hasta convertirse en vicepresidente sénior de ingeniería de hardware.

A lo largo de su trayectoria, ha estado involucrado en el desarrollo de productos clave como el iPhone, iPad y Mac, además de liderar la transición hacia Apple Silicon, uno de los movimientos tecnológicos más importantes de la firma en años recientes.

Su perfil técnico y su cercanía con el desarrollo de productos lo posicionan como una apuesta por la continuidad, pero también por una nueva etapa centrada en innovación.

El contexto en el que Ternus asumirá el liderazgo no es sencillo. Aunque Apple mantiene una posición sólida en el mercado, enfrenta una presión creciente por acelerar su desarrollo en inteligencia artificial, un terreno donde competidores han tomado ventaja.

Expertos coinciden en que el nuevo CEO deberá no solo mantener el legado financiero de Cook, sino redefinir la estrategia de la compañía para competir en un entorno tecnológico cada vez más dominado por la IA.

La llegada de Ternus también simboliza un cambio generacional dentro de Apple. Será el primer CEO que no proviene directamente del círculo cercano de Steve Jobs, marcando una transición definitiva hacia una nueva generación de liderazgo dentro de la empresa.

Con este movimiento, Apple inicia un nuevo capítulo en su historia, donde la estabilidad heredada se combina con la necesidad urgente de reinventarse.