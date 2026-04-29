Bodega Aurrera lanza grandes ofertas: 35% de descuento más 10% adicional pagando con débito

Bodega Aurrera activó una promoción irresistible: hasta 35% de descuento directo en productos seleccionados, con un 10% adicional al pagar con tarjeta de débito. Una combinación que, en términos prácticos, convierte el super en unverdadero punto de ahorro.

¿Cómo funciona la promoción de Bodega Aurrera del 35% + 10% adicional?

Por un lado, los productos participantes ya cuentan con un descuento directo de hasta 35%, visible en tienda física o en línea. A esto se suma un beneficio adicional del 10% menos siempre y cuando el pago se realice con tarjetas de débito participantes, lo que permite reducir aún más el precio final.

¿Qué productos entran en la oferta?

El menú de descuentos no es limitado, abarca categorías clave del día a día:

Despensa básica y consumo diario

Limpieza y cuidado personal

Hogar y cocina

Vigencia

Aquí viene el detalle importante: esta promoción tiene reloj en cuenta regresiva.

La oferta estará disponible hasta el jueves 30 de abril de 2026, tanto en tiendas físicas como en el sitio web oficial.

Después de esa fecha, los descuentos desaparecen, así que la oportunidad es breve pero contundente.

Consejos para sacarle el máximo provecho

Para que la promoción realmente valga la pena, hay algunas cosas que puedes hacer: