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El evento más esperado del mundo beauty regresa a la capital con millones de productos, precios irresistibles y entrada gratis

Mega Outlet de Belleza CDMX 2026: fechas, sede y descuentos de hasta 80% que están volviendo locos a los amantes del maquillaje y el skincare

Por Areli Méndez C.
Mega Outlet de Belleza CDMX 2026: fechas, sede y descuentos de hasta 80% que están volviendo locos a los amantes del maquillaje y el skincare
Mega Outlet de Belleza CDMX 2026: fechas, sede y descuentos de hasta 80% que están volviendo locos a los amantes del maquillaje y el skincare

La Ciudad de México se convertirá en un auténtico paraíso del maquillaje con el esperado Mega Outlet de Belleza CDMX 2026, un evento que reúne más de 2 millones de productos de cosmética, skincare y accesorios con descuentos y promociones realmente tentadoras.

Los descuentos van del 40% hasta el 80%, volviendose en una de las oportunidades más agresivas del año para surtir tu cosmetiquera o emprender un negocio completo.

Marcas nacionales e internacionales llegarán a un mismo espacio con precios de ensueño por tiempo limitado.

Fechas y sede del Mega Outlet de Belleza CDMX 2026

  • Fecha: del 15 al 19 de enero de 2026
  • Horario: 10:00 a 22:00 horas
  • Ubucación: Pabellón Este del Palacio de los Deportes

¿Qué puedes comprar en el Mega Outlet de Belleza?

Este evento es como abrir una caja infinita de belleza. Entre lo que encontrarás:

Maquillaje

  • Bases, correctores y polvos
  • Labiales, gloss y delineadores
  • Sombras y paletas completas

Skincare

  • Cremas hidratantes
  • Sérums
  • Protectores solares

Herramientas y accesorios

  • Brochas y esponjas
  • Planchas y secadoras
  • Espejos, bolsas y más
  • Aparatología especializada

Costo de entrada al Mega Outlet de Belleza CDMX

El acceso a esta feria de la belleza es completamente gratis; sin embargo, hay un detalle importante: debes registrarte en línea para obtener tu acceso con código QR.

En algunas dinámicas, al registrarte puedes recibir regalos o promociones especiales dentro del evento.

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