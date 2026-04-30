Mega Outlet de Belleza CDMX 2026: fechas, sede y descuentos de hasta 80% que están volviendo locos a los amantes del maquillaje y el skincare

La Ciudad de México se convertirá en un auténtico paraíso del maquillaje con el esperado Mega Outlet de Belleza CDMX 2026, un evento que reúne más de 2 millones de productos de cosmética, skincare y accesorios con descuentos y promociones realmente tentadoras.
Los descuentos van del 40% hasta el 80%, volviendose en una de las oportunidades más agresivas del año para surtir tu cosmetiquera o emprender un negocio completo.
Marcas nacionales e internacionales llegarán a un mismo espacio con precios de ensueño por tiempo limitado.
Fechas y sede del Mega Outlet de Belleza CDMX 2026
- Fecha: del 15 al 19 de enero de 2026
- Horario: 10:00 a 22:00 horas
- Ubucación: Pabellón Este del Palacio de los Deportes
¿Qué puedes comprar en el Mega Outlet de Belleza?
Este evento es como abrir una caja infinita de belleza. Entre lo que encontrarás:
Maquillaje
- Bases, correctores y polvos
- Labiales, gloss y delineadores
- Sombras y paletas completas
Skincare
- Cremas hidratantes
- Sérums
- Protectores solares
Herramientas y accesorios
- Brochas y esponjas
- Planchas y secadoras
- Espejos, bolsas y más
- Aparatología especializada
Costo de entrada al Mega Outlet de Belleza CDMX
El acceso a esta feria de la belleza es completamente gratis; sin embargo, hay un detalle importante: debes registrarte en línea para obtener tu acceso con código QR.
En algunas dinámicas, al registrarte puedes recibir regalos o promociones especiales dentro del evento.