Mega Outlet de Belleza CDMX 2026: fechas, sede y descuentos de hasta 80% que están volviendo locos a los amantes del maquillaje y el skincare

La Ciudad de México se convertirá en un auténtico paraíso del maquillaje con el esperado Mega Outlet de Belleza CDMX 2026, un evento que reúne más de 2 millones de productos de cosmética, skincare y accesorios con descuentos y promociones realmente tentadoras.

Los descuentos van del 40% hasta el 80%, volviendose en una de las oportunidades más agresivas del año para surtir tu cosmetiquera o emprender un negocio completo.

Marcas nacionales e internacionales llegarán a un mismo espacio con precios de ensueño por tiempo limitado.

Fechas y sede del Mega Outlet de Belleza CDMX 2026

Fecha: del 15 al 19 de enero de 2026

del 15 al 19 de enero de 2026 Horario: 10:00 a 22:00 horas

10:00 a 22:00 horas Ubucación: Pabellón Este del Palacio de los Deportes

¿Qué puedes comprar en el Mega Outlet de Belleza?

Este evento es como abrir una caja infinita de belleza. Entre lo que encontrarás:

Maquillaje

Bases, correctores y polvos

Labiales, gloss y delineadores

Sombras y paletas completas

Skincare

Cremas hidratantes

Sérums

Protectores solares

Herramientas y accesorios

Brochas y esponjas

Planchas y secadoras

Espejos, bolsas y más

Aparatología especializada

Costo de entrada al Mega Outlet de Belleza CDMX

El acceso a esta feria de la belleza es completamente gratis; sin embargo, hay un detalle importante: debes registrarte en línea para obtener tu acceso con código QR.

En algunas dinámicas, al registrarte puedes recibir regalos o promociones especiales dentro del evento.