Estampas extra del Álbum Mundial Panini: ¿Cómo son y cuál es la probabilidad de que te salgan?

Estampas especiales del Álbum Mundial Panini 2026 Jugadores destacados de la Copa del Mundo 2026 tienen stickers extra coleccionables con diferentes colores que los hacen más escasos que las normales.

Oficialmente la carrera por coleccionar el álbum de estampas del Mundial Panini 2026 comenzó hace algunos días. Millones de fans están comprando sus cajas y sobres para completar las 980 ‘figuritas’ de la Copa del Mundo de este año, lo que lo convierte en la edición más grande de todos los tiempos. Ahora, algunos fans han descubierto que existen ‘cromos’ con una distinción especial de “versión” extra de diferentes colores y probabilidades cada vez más baja de conseguir.

¿Cómo son las estampas extra del álbum Mundial Panini 2026?

Los “Extra Stickers” del álbum de la Copa del Mundo son figuras especiales que no van propiamente dentro del álbum y no tienen un lugar asignado. En vez de la tradicional pose, se pueden apreciar fotos más completas de jugadores específicos y tienen un fondo de color morado, bronce, plata o dorado.

Estampas Extra del Álbum Mundial Panini 2026 Las 'figuritas' especiales traen a ciertos jugadores con una foto diferente a la tradicional y fondos de colores que los hacen aún más escasos.

Los jugadores en cuestión son:

Lionel Messi - Argentina

Jeremy Doku - Bélgica

Christian Pulisic - Estados Unidos

Cody Gakpo - Países Bajos

Cristiano Ronaldo - Portugal

Kylian Mbappe - Francia

Federico Valverde - Uruguay

Luka Modric - Croacia

Mohamed Salah - Egipto

Heung-min Son - Corea del Sur

Moises Caicedo - Ecuador

Jude Bellingham - Inglaterra

Achraf Hakimi - Marruecos

Vinicius Junior - Brasil

Lamine Yamal - España

Alphonso Davies - Canadá

Luis Diaz - Colombia

Florian Wirtz - Alemania

Erling Haaland - Noruega

Raúl Jiménez - México

¿Qué probabilidades hay de obtener un extra sticker del álbum Mundial Panini 2026?

Para hacer más interesante esta época de coleccionables mundialistas, Panini ha sacado estas estampas especiales y raras para fomentar que las y los fans las busquen en cajas y sobres.

Estampas "Extra" del Álbum Mundial Panini 2026 Fans han mostrado en redes sociales estas versiones especiales con diferentes colores.

Sin embargo, puede que las probabilidades no estén de tu lado, pues el chance de que consigas estarían de la siguiente manera:

Extra Sticker morado: 1 cada 190 sobres

Extra Sticker bronce: 1 cada 317 sobres

Extra Sticker plata: 1 cada 900 sobres

Extra Sticker dorado: 1 cada 1,900 sobres

Así que si estás abriendo sus sobres todavía, no olvides buscar estas ‘figuritas especiales’ porque puede que estés encontrando una pieza escasa y muy coleccionable durante esta euforia mundialista.