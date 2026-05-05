Estampas extra del Álbum Mundial Panini: ¿Cómo son y cuál es la probabilidad de que te salgan?

Oficialmente la carrera por coleccionar el álbum de estampas del Mundial Panini 2026 comenzó hace algunos días. Millones de fans están comprando sus cajas y sobres para completar las 980 ‘figuritas’ de la Copa del Mundo de este año, lo que lo convierte en la edición más grande de todos los tiempos. Ahora, algunos fans han descubierto que existen ‘cromos’ con una distinción especial de “versión” extra de diferentes colores y probabilidades cada vez más baja de conseguir.
¿Cómo son las estampas extra del álbum Mundial Panini 2026?
Los “Extra Stickers” del álbum de la Copa del Mundo son figuras especiales que no van propiamente dentro del álbum y no tienen un lugar asignado. En vez de la tradicional pose, se pueden apreciar fotos más completas de jugadores específicos y tienen un fondo de color morado, bronce, plata o dorado.
Los jugadores en cuestión son:
- Lionel Messi - Argentina
- Jeremy Doku - Bélgica
- Christian Pulisic - Estados Unidos
- Cody Gakpo - Países Bajos
- Cristiano Ronaldo - Portugal
- Kylian Mbappe - Francia
- Federico Valverde - Uruguay
- Luka Modric - Croacia
- Mohamed Salah - Egipto
- Heung-min Son - Corea del Sur
- Moises Caicedo - Ecuador
- Jude Bellingham - Inglaterra
- Achraf Hakimi - Marruecos
- Vinicius Junior - Brasil
- Lamine Yamal - España
- Alphonso Davies - Canadá
- Luis Diaz - Colombia
- Florian Wirtz - Alemania
- Erling Haaland - Noruega
- Raúl Jiménez - México
¿Qué probabilidades hay de obtener un extra sticker del álbum Mundial Panini 2026?
Para hacer más interesante esta época de coleccionables mundialistas, Panini ha sacado estas estampas especiales y raras para fomentar que las y los fans las busquen en cajas y sobres.
Sin embargo, puede que las probabilidades no estén de tu lado, pues el chance de que consigas estarían de la siguiente manera:
- Extra Sticker morado: 1 cada 190 sobres
- Extra Sticker bronce: 1 cada 317 sobres
- Extra Sticker plata: 1 cada 900 sobres
- Extra Sticker dorado: 1 cada 1,900 sobres
Así que si estás abriendo sus sobres todavía, no olvides buscar estas ‘figuritas especiales’ porque puede que estés encontrando una pieza escasa y muy coleccionable durante esta euforia mundialista.