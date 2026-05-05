Martimiércoles Chedraui HOY 5 y 6 de mayo 2026: frutas y verduras baratas que sí valen la pena

Cada semana, el Martimiércoles de Chedraui se convierte en el momento más esperado para ahorrar, y este 5 y 6 de mayo de 2026 no es la excepción. La cadena lanzó una tanda de descuentos en frutas y verduras que apuntan directo a la canasta básica.

Entre los productos más buscados destacan precios accesibles en plátano, cebolla y papaya, los cuales rondan los $14.50 a $19.50 pesos por kilo.

Pero eso no es todo: el pepino verde también se posiciona como uno de los protagonistas del ahorro, con precios cercanos a los $15 pesos por kilo, ideal para ensaladas rápidas y económicas.

Las mejores ofertas en frutas y verduras hoy

Si estás armando tu lista del súper, estos son los descuentos que pueden hacer la diferencia en tu ticket final:

Frutas con precio estrella

Mango Paraíso por kg (Aprox.600 g c/u): $32.50 pesos

Melón Chino por kg (Aprox. 2 kg c/u): $24.50 pesos

Piña Gota Miel por kg (Aprox. 2 kg c/u): $24.50 pesos

Blue Berry Tamaño Jumbo (278 g): $129 pesos

Flor de Jamaica Chedraui en Bolsa (1 pieza con 250 g) $44.50 pesos

Manzana Sugar Bee por kg (desde 1 kg): $59.90 pesos

Verduras y básicos que bajaron de precio

Pepino Verde por kg (Aprox. 450 g c/u): $14.50 pesos

Alcachofa Microwave por kg (1 pz de 59 g): $179.00 pesos

Berenjena por kg (Aprox.400 g c/u): $42.90 pesos

Aguacate Hass enmallado pieza (Desde 5 piezas): $29.90 pesos

Lechuga romana pieza (desde 1 pieza): $19.90 pesos

Acelgas Rollo (desde 1 rollo): 9.90 pesos

Un punto interesante es que productos como el aguacate Hass se pueden encontrar tanto por kilo como en malla, lo que permite ajustar la compra según el presupuesto disponible.

Ensaladas

Espinaca Baby Vegetalistos 125g: 37.90 pesos

Ensalada Selecto Campestre 284g: 38.00 pesos

Ensañada Freshly Mixta 300g: 36.00 pesos

Ensalada Selecto Verde 284g: 20.00 pesos

Tips para aprovechar al máximo las ofertas