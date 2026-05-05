Martimiércoles Chedraui HOY 5 y 6 de mayo 2026: frutas y verduras baratas que sí valen la pena

Cada semana, el Martimiércoles de Chedraui se convierte en el momento más esperado para ahorrar, y este 5 y 6 de mayo de 2026 no es la excepción. La cadena lanzó una tanda de descuentos en frutas y verduras que apuntan directo a la canasta básica.
Entre los productos más buscados destacan precios accesibles en plátano, cebolla y papaya, los cuales rondan los $14.50 a $19.50 pesos por kilo.
Pero eso no es todo: el pepino verde también se posiciona como uno de los protagonistas del ahorro, con precios cercanos a los $15 pesos por kilo, ideal para ensaladas rápidas y económicas.
Las mejores ofertas en frutas y verduras hoy
Si estás armando tu lista del súper, estos son los descuentos que pueden hacer la diferencia en tu ticket final:
Frutas con precio estrella
- Mango Paraíso por kg (Aprox.600 g c/u): $32.50 pesos
- Melón Chino por kg (Aprox. 2 kg c/u): $24.50 pesos
- Piña Gota Miel por kg (Aprox. 2 kg c/u): $24.50 pesos
- Blue Berry Tamaño Jumbo (278 g): $129 pesos
- Flor de Jamaica Chedraui en Bolsa (1 pieza con 250 g) $44.50 pesos
- Manzana Sugar Bee por kg (desde 1 kg): $59.90 pesos
Verduras y básicos que bajaron de precio
- Pepino Verde por kg (Aprox. 450 g c/u): $14.50 pesos
- Alcachofa Microwave por kg (1 pz de 59 g): $179.00 pesos
- Berenjena por kg (Aprox.400 g c/u): $42.90 pesos
- Aguacate Hass enmallado pieza (Desde 5 piezas): $29.90 pesos
- Lechuga romana pieza (desde 1 pieza): $19.90 pesos
- Acelgas Rollo (desde 1 rollo): 9.90 pesos
Un punto interesante es que productos como el aguacate Hass se pueden encontrar tanto por kilo como en malla, lo que permite ajustar la compra según el presupuesto disponible.
Ensaladas
- Espinaca Baby Vegetalistos 125g: 37.90 pesos
- Ensalada Selecto Campestre 284g: 38.00 pesos
- Ensañada Freshly Mixta 300g: 36.00 pesos
- Ensalada Selecto Verde 284g: 20.00 pesos
Tips para aprovechar al máximo las ofertas
- Prioriza productos de temporada como mango o piña
- Compara precios por kilo y por malla
- Compra lo necesario para evitar desperdicio
- Llega temprano para encontrar mayor variedad
- Realiza una lista previa