Festival de Molletes de Sanborns: así puedes obtener hasta 15% de descuento en el restaurante

Festival de Molletes Sanborns Los menús especiales estarán disponible por tiempo limitado en las sucursales de restaurantes Sanborns.

Hace unos días, inició de nueva cuenta el Festival de Molletes en todos los restaurantes de Sanborns, una tradición gastronómica que celebra al popular platillo mexicano con ofertas, promociones y nuevas recetas para disfrutar con familia y amigos. Además, hay una forma de recibir un descuento extra durante todo el tiempo que dure este festival, te decimos lo que tienes que saber.

¿Hasta cuándo estará el Festival de Molletes 2026 de Sanborns?

El Festival de Molletes de Sanborns regresó este año no sólo con las recetas tradicionales, sino con el estilo “Molletza” que combina el bolillo y frijol habitual con los sabores de la pizza italiana para generar platillos únicos que estarán disponibles hasta este próximo 30 de junio de 2026.

Además, la mayoría de estos estarán disponibles en paquetes y promociones (mismos que pueden variar de precio dependiendo de la sucursal) para poder hacer más accesible que puedas ir a disfrutarlos.

¿Cómo obtener el 10% de descuento adicional en el Festival de Molletes Sanborns 2026?

Esta promoción extra está disponible única y exclusivamente para personas que cuenten con la tarjeta de crédito de Sanborns, ya que, al pagar con esta tarjeta, tendrás acceso el 10& de descuento en todas tus compras en restaurantes, bares, pastelerías y cafeterías de Sanborns, por lo que, si tú cuentas con la tuya, podrás disfrutar de este beneficio exclusivo.

Si deseas adquirir la tuya, puedes solicitarla en línea o en cualquier sucursal con una identificación oficial y un comprobante de domicilio para poder obtener acceso a este beneficio y disfrutar del Festival de Molletes.