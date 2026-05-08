Sam’s Club sorprende con descuento en Dyson Hot+Cool: el purificador que también calienta y ventila habitaciones completas

Dyson Hot+Cool, un equipo que mezcla funciones de purificador de aire, ventilador y calefactor en un solo aparato está en oferta en Sam’s Club.

La tienda lanzó una rebaja que no te puedes perder para transformar cualquier habitación en un espacio fresco y acogedor.

El modelo forma parte de la línea premium de Dyson y destaca por su capacidad para limpiar el aire mientras mantiene una temperatura más cómoda dentro de la habitación. Además, la promoción apareció en uno de los momentos donde más personas están buscando soluciones contra alergias, contaminación y, por qué no, encontrar el regalo perfecto para el Día de las Madres.

¿Qué hace especial al purificador Dyson Hot+Cool?

El dispositivo no es solamente un ventilador elegante con estética increíble. El atractivo principal del Dyson Hot+Cool está en que combina tres funciones clave:

Purifica el aire en tiempo real

El aparato detecta partículas contaminantes y ayuda a capturarlas mediante un sistema de filtración sellado. Según la información del producto, puede eliminar partículas microscópicas y reducir polvo, polen y otros agentes suspendidos en el ambiente.

Calienta habitaciones completas

A diferencia de algunos calefactores tradicionales que parecen lanzar calor únicamente a las rodillas, este modelo distribuye el aire caliente de forma uniforme gracias a la tecnología Air Multiplier.

Funciona como ventilador

El equipo puede utilizarse para ventilar espacios y generar circulación de aire más fresca.

En pocas palabras: un solo aparato intenta hacer el trabajo de tres electrodomésticos distintos.

¿Cuánto cuesta el Dyson Hot+Cool en Sam’s Club?

La promoción publicada por Sam’s Club muestra descuentos importantes en distintos modelos Dyson Hot+Cool.

Uno de los modelos destacados aparece con precio superior a los $13,000 pesos, aunque originalmente rondaba los $17,000 pesos, lo que representa un ahorro considerable para quienes ya tenían este producto en la mira. También existen versiones más económicas dentro de la misma línea.

Además, algunos artículos participan con meses sin intereses, para quienes quieren renovar electrodomésticos sin vaciar la cartera de un solo golpe.

Así que ya lo sabes, si deseas aprovechar uno de estos modelos de última tecnología, no dejes pasar la oportunidad de llevarlo a casa con esta promoción en Sam’s Club.