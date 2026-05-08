Mundial FIFA 2026: filtran los nombres de las bandas y artistas de México que estarían en la inauguración

Ceremonia inaugural Mundial FIFA 2026 La FIFA tiene planeado celebrar ceremonias de apertura en cada uno de los países anfitriones del Mundial 2026.

A poco más de un mes antes del inicio de la gran fiesta futbolera, se reveló que la FIFA tiene planeado celebrar ceremonias de apertura en cada uno de los países anfitriones del Mundial 2026: Canadá, Estados Unidos y México, proponiendo un amplio catálogo de artistas reconocidos a nivel internacional.

En el vecino del norte se incluirán también ceremonias especiales para conmemorar el 250 aniversario de Estados Unidos en los partidos que se llevarán el 4 de julio en Houston y Filadelfia.

Artistas que podrían estar en la ceremonia de apertura del Mundial 2026 en México

El torneo de futbol arrancará el 11 de junio en terreno mexicano, donde la Selección Tricolor enfrentará al equipo de Sudáfrica en el partido inaugural que se llevará a cabo en el Estadio Azteca, ahora Banorte.

De acuerdo con fuentes familiarizadas con la planificación del Mundial de Futbol 2026, los y las artistas que podrían presentarse en la ceremonia de inauguración previa al primer partido de la competencia, son:

Maná , banda mexicana de rock, ganadora de múltiples premios Grammy.

, banda mexicana de rock, ganadora de múltiples premios Grammy. Alejandro Fernández , cantante de música regional mexicana popularmente conocido como “El Potrillo” .

, cantante de música regional mexicana popularmente conocido como . Belinda, cantautora española nacionalizada mexicana y reconocida como ícono del pop latino.

A su vez, la popular agrupación de cumbia Los Ángeles Azules han sido contratados para ambientar la ceremonia inaugural, quienes protagonizan uno de los temas oficiales del Mundial 2026, titulado “Por Ella”, junto a la cantante Belinda.

Según la documentación concultada por el medio por The Athletic, la ceremonia en México está programada para durar 16 minutos y 30 segundos, mientras que las celebraciones previas a los partidos en Canadá y Estados Unidos tendrán la duración de 13 minutos.

¿Qué artistas se presentarán para el Mundial 2026 en Estados Unidos y Canadá?

En los otros dos compañeros anfitriones de México, Canadá y Estados Unidos, el catálogo de artistas que se presentarían en las respectivas ceremonias de apertura —según las fuentes cercanas a la planificación—, incluyen:

Canadá Mundial FIFA 2026

Michael Bublé.

Alanis Morissette.

Alessia Cara.

Estados Unidos Mundial FIFA 2026

Katy Perry.

Future.

Sanjoy.

Las ceremonias de estos países se llevarán a cabo el 12 de junio de este año, en Toronto y Los Ángeles respectivamente.

Sin embargo, estos reconocidos y reconocidas artistas no serán el único ritmo que ambiente el Mundial 2026, ya que la FIFA también ha firmado contratos con:

Lisa, rapera y cantante tailandesa que consolidó su fama al formar parte de Blackpink , agrupación de k-pop .

, agrupación de . Marilina Bogado, artista paraguaya.

J Balvin.

Anitta.

Danny Ocean.

Elyanna.

Vegedream.

Jessie Reyez.

Nora Fatehi.

William Prince.

El objetivo de la FIFA es celebrar la multicultura que se reúne en el torneo, enalteciendo la unión que impulsa el ritmo y la pasión por el futbol.