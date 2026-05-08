Palomeras del Mundial 2026 en Cinépolis: precios, diseños y cuándo saldrán a la venta

Palomera Mundial 2026 en Cinépolis Cinépolis anunció su primer coleccionable del Mundial FIFA 2026: una palomera metálica; las filtraciones en redes sociales apuntan a que existirán más promocionales futboleros en las semanas siguientes.

En tan sólo unos días, México estará a un mes de inaugurar la fiesta futbolera más importante del mundo, por lo que la fiebre del Mundial 2026 se ha expendido más allá de la cancha, llegando hasta las principales cadenas de cine en el país.

Cinemex fue la primera exhibidora de películas en anunciar dos vasos promocionales con los colores de la Selección Mexicana para celebrar el torneo, mas Cinépolis no se quedó atrás, anunciando a sus clientes la nueva palomera mundialista que incluirán en sus combos de dulcería.

Palomera Mundial 2026 en Cinépolis: precio, cuándo y cómo conseguirla

Según los reportes en redes sociales de aficionados que visitaron Cinépolis, la palomera del Mundial 2026 ya se encuentra a la venta en dulcerías, y se prevé que la promoción se mantenga hasta agotar existencias.

La forma de obtenerla es a través de la compra de cualquier combo que incluya productos de la familia Coca-Cola más el pago extra de $89 pesos; los reportes no especifican si existen combos a los cuales no aplique esta promoción.

A pesar de que Cinépolis no emitió la lista de qué sucursales tendrán a la venta esta palomera, la información en redes apunta a que el coleccionable estará disponible en todos los Cinépolis de la República Mexicana.

Aunque la fiebre futolera en la cadena de cines no termina en esta palomera metálica con los colores tricolor de la Selección Mexicanas y un balón Coca-Cola al centro, sino que filtraciones en redes han señalado más promocionales en el catálogo próximo de la exhibidora mexicana.

Promocionales Mundial 2026 que Cinépolis lanzará próximamente

Las filtraciones de creadores de contenido que se especializan en los coleccionables de cines, indican que habrá más promocionales del Mundial 2026 en Cinépolis aparte de la palomera anunciada y ya a la venta en todas las sucursales del país.

Entre ellos, se encuentran:

Palomera en forma de balón rojo con el logo de Coca-Cola.

Vasos de estilo apilable con personajes diseñados tipo caricatura que representan diferentes selecciones.

3 peluches de las mascotas de Mundial 2026, cada una representando a los países anfitriones del torneo.

Estos productos exclusivos aún no tienen fecha de lanzamiento en las sucursales del país, sin embargo, se prevé que salgan a la venta durante este mayo, previo al comienzo del Mundial.