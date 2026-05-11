Martimiércoles Chedraui vs Martes de Frescura Walmart: Comparativa de ofertas 12 y 13 de mayo

Ofertas en Walmart y Chedraui Los mejores descuentos en frutas y verduras (Crónica Digital)

Chedraui y Walmart presentan grandes ofertas los días 12 y 13 de mayo en su tradicional Martimiércoles y Martes de Frescura, respectivamente. En esta semana, ambas cadenas presentan un abanico completo de descuentos en frutas, verduras y carnes.

Ofertas en frutas Martimiércoles de Chedraui y Martes de Frescura de Walmart

En frutas, Walmart concentra varios de los precios más bajos de la semana. La piña miel se ofrece en $19.90 por kilo, por debajo de los $22.50 de Chedraui. El melón chino también muestra ventaja para Walmart con $22.00 frente a $24.90.

La diferencia más marcada aparece en la manzana verde. Walmart fija el kilo en $39.90, mientras Chedraui eleva el precio hasta $59.90, una brecha de 20 pesos. La pera mantiene el mismo comportamiento con $39.00 en Walmart y $45.50 en Chedraui.

En cítricos, la naranja cambia la tendencia y favorece a Chedraui con $26.00 por kilo frente a $30.00 en Walmart. La sandía vuelve a inclinarse hacia Walmart con $16.00 por kilo, considerablemente por debajo de los $23.90 de Chedraui.

La papaya se mantiene en un rango más cerrado con $42.00 en Walmart y $39.90 en Chedraui, uno de los precios más parejos dentro de la comparativa.

Martimiércoles Chedraui vs Martes de Frescura Walmart ofertas en verduras

El comportamiento de verduras presenta un escenario más equilibrado. La cebolla blanca se coloca en $29.50 por kilo en Chedraui y $35.00 en Walmart. El tomate verde sigue la misma tendencia con $42.00 en Chedraui frente a $46.90 en Walmart.

El pepino registra $21.90 por kilo en Chedraui y $24.90 en Walmart, mientras la calabaza alcanza $29.90 en Chedraui y $36.90 en Walmart. La lechuga romana también favorece a Chedraui con $22.50 por pieza contra $24.90 en Walmart.

La zanahoria muestra uno de los cambios más notorios en sentido contrario con $18.00 por kilo en Walmart y $24.90 en Chedraui.

El aguacate hass mantiene prácticamente el mismo nivel en ambas cadenas con $57.00 por kilo en Walmart y $56.00 en Chedraui.

Carne con mejor oferta en Walmart y Chedraui

La pechuga sin hueso importada concentra la diferencia más amplia en proteínas. Walmart fija el kilo en $149.00, mientras Chedraui la coloca en $191.00, una variación que supera los 40 pesos.