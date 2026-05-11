Muere Pamela Marisa Melo: ¿Qué le pasó a la actriz y promotora cultural de Monterrey?

Pamela Marisa Melo La actriz falleció a los 32 años de edad

La actriz Pamela Marisa Melo murió a los 32 años, según informó el actor y director Renán Moreno a través de redes sociales, donde compartió fotografías de la artista y confirmó la noticia de su fallecimiento.

Pamela Marisa participó en distintas producciones teatrales en Monterrey, ciudad donde logró consolidarse como una figura reconocida dentro de la escena cultural y de las artes escénicas. Entre los proyectos en los que trabajó destacan “Damas de Horror” y “Ana Frank”, obras que formaron parte de su trayectoria artística.

¿De qué murió Pamela Marisa Melo?

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de la muerte de la actriz. Tampoco se ha difundido información adicional sobre las circunstancias del fallecimiento. Su última publicación en redes sociales ocurrió el 24 de marzo, cuando colaboró en una cápsula relacionada con el Tecnológico de Monterrey.

¿Quién fue Pamela Marisa Melo?

Pamela Marisa desarrolló una carrera enfocada en el teatro y la promoción cultural en Monterrey. Además de actuar en distintas puestas en escena, impulsó proyectos dirigidos a fortalecer la difusión de las artes escénicas.

La actriz fundó “Puro Teatro Mty”, una plataforma digital enfocada en promover espectáculos teatrales y generar espacios para la difusión cultural en la ciudad. También participó en la creación de “Monterrey Acapella”, iniciativa vinculada con actividades artísticas y culturales.

Su trabajo dentro del ámbito cultural recibió reconocimiento en 2023, cuando obtuvo el Premio Estatal de la Juventud en la categoría Arte y Gestión Cultura