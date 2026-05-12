Intercambio y venta de estampas del Álbum Panini del Mundial 2026: estos son los puntos de encuentro en CDMX

Intercambio de estampas Diferentes puntos en la Ciudad de México se han anunciado como sitios de encuentro para intercambias 'stickers' repetidos de la Copa del Mundo.

A un par de semanas de su lanzamiento, el álbum Panini del Mundial continúa causando euforia en millones de fans que buscan completar la versión más grande de la historia. Ahora, poco a poco se han ido definiendo puntos donde las personas pueden ir a intercambiar sus ‘figuritas’ repetidas, una actividad que forma parte importante de la experiencia colectiva de conseguir todos los stickers. Ahora, poco a poco se han ido organizando en diferentes puntos al rededor de toda la capital para poder encontrar quien venda y cambie por sus futbolistas favoritos.

Fans organizan lugares de intercambio de estampas del Álbum Panini del Mundial 2026

Todavía no se cumplen ni dos semanas desde que el álbum oficial de Panini fue puesto a la venta en México, pero el artículo coleccionable ya es todo un éxito de ventas. Desde puntos de distribución oficiales hasta mercados y tianguis, la gente sin importar su género ni su edad se ha lanzado para ir por las estampas de esta edición 2026.

Sin importar si compraste por caja o por sobre, todo mundo se ha enfrentado a las estampas repetidas, formando así una pequeña o a veces gran montaña de sticker con figuritas que ya tienen pegada en su álbum. Pero en vez de que las tires a la basura, las pegues en otro lado o simplemente las dejes guardada, otra persona podría estar esperando a ese sticker específico, por lo que te decimos cuándo y dónde podrías intercambiarlas en la Ciudad de México.

Lugares, horarios y fechas para cambiar estampas del Álbum Panini del Mundial 2026

Desde lugares comerciales, hasta puntos de venta oficiales, estos son algunos de los lugares confirmados para poder hacer intercambio de estampas de la Copa del Mundo 2026

Nuevo Bazar Pericoapa

Fecha: Todos los domingos

Horarios: A partir de las 16:00 horas

Ubicación: Canal de Miramontes 3155, Alcaldía Tlalpan, Vergel Coapa

The Limited Co. Condesa

Fecha: Todos los sábados

Horarios: de 12:00 a 14:00 horas

Ubicación: Fernando Montes de Oca 24, Alcaldía Cuauhtémoc, Colonia Condesa

The Limited Co. Portal Centenario

Fecha: Todos los domingos

Horarios: 12:00 a 14:00 horas

Ubicación Prol. 5 de mayo, Alcaldía Álvaro Obregón, Lomas de Tarango

The Limited Co. Plaza Cielo Abierto

Fecha: Todos los viernes

Horario: 18: 00 a 20:00 horas

Ubicación: Miguel Ángel de Quevedo 247 (Local 38), Alcaldía Coyoacán, Romero de Terrenos

Papelerías Lumen

Fecha: Todos los sábados y domingos de mayo

Horario: 11:00 a 14:00 horas

Ubicación: Todas las sucursales

Los puntos de intercambio y venta de estampas se irán actualizando conforme se vayan sumando nuevos eventos y puntos de encuentro en la capital del país.