Intercambio y venta de estampas del Álbum Panini del Mundial 2026: estos son los puntos de encuentro en CDMX

A un par de semanas de su lanzamiento, el álbum Panini del Mundial continúa causando euforia en millones de fans que buscan completar la versión más grande de la historia. Ahora, poco a poco se han ido definiendo puntos donde las personas pueden ir a intercambiar sus ‘figuritas’ repetidas, una actividad que forma parte importante de la experiencia colectiva de conseguir todos los stickers. Ahora, poco a poco se han ido organizando en diferentes puntos al rededor de toda la capital para poder encontrar quien venda y cambie por sus futbolistas favoritos.
Fans organizan lugares de intercambio de estampas del Álbum Panini del Mundial 2026
Todavía no se cumplen ni dos semanas desde que el álbum oficial de Panini fue puesto a la venta en México, pero el artículo coleccionable ya es todo un éxito de ventas. Desde puntos de distribución oficiales hasta mercados y tianguis, la gente sin importar su género ni su edad se ha lanzado para ir por las estampas de esta edición 2026.
Sin importar si compraste por caja o por sobre, todo mundo se ha enfrentado a las estampas repetidas, formando así una pequeña o a veces gran montaña de sticker con figuritas que ya tienen pegada en su álbum. Pero en vez de que las tires a la basura, las pegues en otro lado o simplemente las dejes guardada, otra persona podría estar esperando a ese sticker específico, por lo que te decimos cuándo y dónde podrías intercambiarlas en la Ciudad de México.
Lugares, horarios y fechas para cambiar estampas del Álbum Panini del Mundial 2026
Desde lugares comerciales, hasta puntos de venta oficiales, estos son algunos de los lugares confirmados para poder hacer intercambio de estampas de la Copa del Mundo 2026
Nuevo Bazar Pericoapa
- Fecha: Todos los domingos
- Horarios: A partir de las 16:00 horas
- Ubicación: Canal de Miramontes 3155, Alcaldía Tlalpan, Vergel Coapa
The Limited Co. Condesa
- Fecha: Todos los sábados
- Horarios: de 12:00 a 14:00 horas
- Ubicación: Fernando Montes de Oca 24, Alcaldía Cuauhtémoc, Colonia Condesa
The Limited Co. Portal Centenario
- Fecha: Todos los domingos
- Horarios: 12:00 a 14:00 horas
- Ubicación Prol. 5 de mayo, Alcaldía Álvaro Obregón, Lomas de Tarango
The Limited Co. Plaza Cielo Abierto
- Fecha: Todos los viernes
- Horario: 18: 00 a 20:00 horas
- Ubicación: Miguel Ángel de Quevedo 247 (Local 38), Alcaldía Coyoacán, Romero de Terrenos
Papelerías Lumen
- Fecha: Todos los sábados y domingos de mayo
- Horario: 11:00 a 14:00 horas
- Ubicación: Todas las sucursales
Los puntos de intercambio y venta de estampas se irán actualizando conforme se vayan sumando nuevos eventos y puntos de encuentro en la capital del país.