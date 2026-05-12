Set Lego de Minas Tirith: precio y fecha de lanzamiento de La Torre de la Guardia de El Señor de los Anillos

Minas Tirith LEGO La imponente capital del Reino de Gondor del Señor de los Anillos se convierte en el próximo set de LEGO; superará el set de Rivendel con 8,278 piezas en total.

LEGO vuelve a consentir a los fanáticos y fanáticas de la saga de fantasía más importante de la literatura y cine, El Señor de los Anillos, al anunciar su set masivo de Minas Tirith, la imponente ciudad del Reino de Gondor que será responsabilidad del público aficionado construir en su completa gloria.

Con motivo del 25 aniversario de la emblemática trilogía basada en la creación de J.R.R. Tolkien, LEGO reveló un set más ambicioso que alcanza el total de 8,278 piezas, convirtiéndose en una de las construcciones coleccionables más grandes y complejas que la empresa ha lanzado.

LEGO Minas Tirith: ¿cómo es y por qué es el set más ambicioso del Señor de los Anillos?

Desde su publicación, El Hobbit y El Señor de los Anillos se consolidaron como novelas pioneras y revolucionarias en el género de fantasía como hoy lo conocemos, cuyo éxito se expandió considerablemente tras dejar su huella en la cultura pop al ser adaptadas a la pantalla grande por el cineasta Peter Jackson.

La narración épica de la guerra contra la oscuridad en Tierra Media ha cautivado a distintas generaciones a través de los años, por lo que LEGO decidió no quedarse atrás y lanzó diversos sets que permiten al público aficionado construir los escenarios más emblemáticos de la historia, como lo fueron Barad-dûr, la Torre Oscura y fortaleza principal del antagonista a derrotar, o el set Rivendel, el refugio élfico situado en las laderas de las Montañas Nubladas.

First look at the new LEGO Lord of the Rings set - Minas Tirith.



Will cost $649.99. pic.twitter.com/Dc5oXvs3uV — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 12, 2026

Ahora, LEGO presenta el nuevo set inspirado en la icónica ciudad Minas Tirith, la capital del Reino de Gondor y que representa la última línea de defensa contra la sombra de Mordor; el símbolo de resistencia y esperanza en la humanidad que envuelve a esta ciudad la ha convertido en uno de los escenarios más importantes de la historia.

Esta nueva colección es la más ambiciosa que la compañía ha realizado de la franquicia de fantasía al ofrecer un diseño meticuloso que destaca la majestuosidad de la ciudad, ya que incluye detalles precisos desde las murallas de piedra hasta la Torre de Ecthelion.

A la vez que aumenta la complejidad de su construcción al contar con 8,278 piezas, superando sets anteriores.

¿Qué incluye el set LEGO de Minas Tirith del Señor de los Anillos?

Este nuevo coleccionable de la franquicia de fantasía contará con más de ocho mil piezas para su construcción, entre las que se encuentran también detalles exclusivos como:

Minifiguras de El Señor de los Anillos: Gandalf El Blanco, Aragorn como Rey Elessar, Arwen, Faramir, Denethor, Peregrin Took y 4 soldados de Gondor, además de una figura del caballo Shadowfax .

como y 4 soldados de Gondor, además de una figura del caballo . Accesorios temáticos de la película: cascos de Gondor, escudos y la corona de Aragorn .

cascos de Gondor, escudos y la corona de . Regalo con la compra del conjunto: una catapulta del ejército de Mordor, con dos soldados Uruk (orcos); hasta agotar existencias.

La noticia se ha difundido en redes sociales causando la emoción inmediata de los fanáticos y fanáticas de Tierra Media, quienes han expresado su necesidad de conseguir el set para unirlo a su colección de LEGO del Señor de los Anillos.

Set LEGO de Minas Tirith: ¿cuándo estará a la venta y cuál es su precio?

El ambicioso set de LEGO de la icónica ciudad de Gondor saldrá a la venta el 4 de junio de 2026, sin embargo el acceso anticipado únicamente disponible para miembros de LEGO Insider será durante el 1 y 3 de junio, a través de las tiendas online y oficiales de la empresa de bloques.

Por otra parte, el precio oficial marcado en la página oficial de LEGO es de 649.99 dólares, que equivaldría aproximadamente a $11,178 pesos mexicanos, costo que reafirma el tamaño y complejidad de la colección.

Este lanzamiento, acompañado de la nostalgia y el amor que el público tiene por la historia creada por Tolkien y retratada en pantalla grande por Peter Jackson, representa la unión a través de las generaciones y el compromiso de LEGO para celebrarlo.