Martes y Miércoles del Campo en Soriana HOY 12 de mayo: estas son las ofertas que están salvando la despensa esta semana

Está semana, Soriana lanzó una nueva edición del famoso Martes y Miércoles del Campo, una campaña que cada semana convierte los pasillos del súper en territorio de cazadores de ofertas.

Este 12 y 13 de mayo de 2026, la cadena sorprendió con descuentos en frutas, verduras, carnes y artículos básicos que llegan justo cuando muchas familias buscan hacer rendir el fin de la quincena.

Las promociones aplican tanto en tiendas físicas como en compras en línea, aunque algunos precios pueden variar dependiendo de la sucursal y la región del país.

Estas son las ofertas más llamativas del Martes del Campo HOY

Frutas y verduras con descuento

Entre las ofertas más destacadas aparecen:

Plátano Chiapas – $19.80 MXN por kilogramo.

Zanahoria – $13.80 MXN por charola.

Piña gota miel – $23.80 MXN por kilogramo.

Chile serrano – $39.80 MXN por kilogramo.

Naranja – $22.80 MXN por kilogramo.

Carnes y pescados también entraron al festival de descuentos

Entre los productos con descuento destacan:

Molida de res 80/20– $107.00 MXN por kilogramo.

Pierna de cerdo con hueso congelada – $68.90 MXN por kilogramo.

Pierna y muslo de pollo congelado – $29.90 MXN por kilogramo.

Filete de Mojarra – $98.90 MXN por kilogramo.

Camarón coctelero chico – $179.90 MXN por kilogramo.

Productos de despensa también bajaron de precio

Además de frutas y carnes, la cadena incluyó promociones en productos que suelen desaparecer rápido de los anaqueles durante estos días.

Algunos artículos destacados son:

Huevo blanco

Aceite vegetal

Atún en lata

Mayonesa

Queso panela

Recomendaciones para aprovechar mejor las promociones

Si quieres sacarle verdadero jugo a estas ofertas, especialistas en ahorro recomiendan: