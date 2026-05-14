Ángela Aguilar de luto: la cantante pierde a ser querido en fatal accidente en piscina

¿Ángela Aguilar embarazada? Esto indican los rumores

La familia Aguilar se encuentra de luto, ya que hace apenas unas horas un terrible acontecimiento ensombreció su felicidad, debido a la pérdida de uno de sus seres más queridos en un fatal accidente de piscina.

Hasta el momento, la familia Aguilar ha compartido en redes sociales mínimos detalles de esta lamentable pérdida que ha roto el corazón de sus integrantes.

¿Quién es el ser querido de Ángela Aguilar que falleción en una piscina?

De acuerdo con lo señalado con la propia cantante, un terribla accidente le quitó la vida a Chancho su pequeño perrito de raza pug, de tan sólo 5 años de edad.

A través de un emotivo mensaje vía Instagram, la dinastía Aguilar se despidió del pequeño perro señalando que “Nos duele muchísimo despedirnos de él. Fue un gran compañero para toda la familia, pero sobre todo para mi mamá”, escribieron en su mensaje.

¿Quién era Chancho, el perrito pug de la familia Aguilar?

El pequeño pug era hermano de Gordo, otro perro de la misma raza nombrado el ‘hijo’ favorito del cantante Pepe Aguilar.

Aneliz Álvarez, esposa de Pepe, era la dueña del difunto Chancho, quien, a su vez, era tío de cinco cachorros que Gordo tuvo con Niña, otra perrita pug.

“Le faltaba mucho por vivir”, agregó la familia en su post como parte de su despedida.

¿Cómo murió Chancho el pug de Ángela Aguilar?

La dinastía Aguilar no ofreció mayores detalles sobre el fallecimiento de Chancho en el mensaje compartido el 11 de mayo desde la cuenta “Pugas Aguilar”. Sin embargo, días antes ya se había dado a conocer un momento complicado que vivió el pequeño perro.

A finales de abril, Aneliz Aguilar relató en redes sociales que tuvo que reaccionar rápidamente después de que Chancho terminara dentro de la alberca de manera accidental.

La joven compartió varias imágenes junto a su mascota y acompañó la publicación con un mensaje donde explicó que incluso se lanzó al agua sin cambiarse de ropa para poder ponerlo a salvo.

Sin embargo, se sabe que el accidente sucedión en la casa de los padres de Aneliz, en Houston, Texas.