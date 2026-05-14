Chedraui lanza oferta en artículos para bebé con 3x2 y hasta 15% de descuento: conoce hasta cuándo puedes disfrutar de la promoción y qué es lo que más conviene

Las ofertas de mayo llegaron a Chedraui para aliviar los bolsillos de miles de familias mexicanas. La cadena de supermercados decidió lanzar promociones enfocadas en uno de los gastos más constantes del hogar: los productos para bebé.

La campaña incluye promociones de 3x2 y también 15% de descuento en distintos alimentos infantiles, una estrategia que ya comenzó a llamar la atención de las mamás y los papás que buscan ahorrar sin sacrificar calidad de lo que consumen sus hijos.

La vigencia estará activa hasta el próximo 31 de mayo, por lo que todavía hay tiempo para aprovechar los descuentos antes de que desaparezcan de los anaqueles como pan caliente un domingo por la mañana.

¿Qué productos participan en las promociones de Chedraui?

Entre los artículos que forman parte de estas amplias ofertas destacan distintas opciones de papillas, purés y alimentos diseñados para bebés en etapa de crecimiento.

Papillas y alimentos infantiles con descuento:

Papilla Gerber Junior Etapa 4 Manzana Pouch 110g

Papilla Gerber Cosecha Natural Etapa 2 Manzana 113g

Papillas Gerber Etapa 2 Ciruela Pasa Frasco de 113g

Cereal Infantil Nestum Etapa 1 Avena Lata 270g

Además del famoso esquema de 3x2, algunos consumidores también pueden encontrar bonificaciones y descuentos adicionales utilizando el programa de beneficios de la tienda.

Consejos para ahorrar más en Chedraui

Revisar promociones acumulables en MiChedraui

Comparar precios entre tienda física y en línea

Aprovechar el 3x2 en productos de uso frecuente

Comprar antes de fin de mes para evitar falta de inventario

Verificar productos participantes directamente en sucursal

También es importante revisar restricciones y disponibilidad, ya que algunas promociones pueden variar dependiendo de la tienda o región del país.