‘Dua Lipa (Live From Mexico)’: El concierto de Dua Lipa en el Estadio GNP tendrá película oficial

Dua Lipa (Live From Mexico) La cantautora Dua Lipa anunció que lanzará la grabación de su espectáculo en la Ciudad de México; la película ‘Dua Lipa (Live From Mexico)’ se estrenará este mayo de 2026.

Dua Lipa conquistó al público mexicano en su más reciente visita por el país durante diciembre de 2025, terreno que marcó el cierre oficial de su exitosa gira Radical Optimism Tour con tres fechas en la Ciudad de México que se agotaron por completo.

Sin embargo, la conexión de la cantante y su base de fans mexicana no finaliza ahí, ya que este jueves 14 de mayo anunció la película ‘Dua Lipa (Live From Mexico)’, grabación profesional que presentará uno de sus espectáculos en el país, incluyendo también la noticia de que lanzará un álbum en vivo.

Dua Lipa (Live From Mexico): ¿cuándo y dónde ver la película del concierto de Dua Lipa en CDMX?

El paso de Dua Lipa por México en a recta final de su gira internacional marcó una de las etapas más celebradas del Radical Optimism Tour, experiencia que la misma cantautora señaló que deseaba “inmortalizar” para que sus fans en México pudieran revivirla y disfrutarla múltiples ocasiones.

La grabación exclusiva del show de Dua Lipa en el Estadio GNP Seguros llegará primero a la plataforma YouTube como filme completo, con un estreno programado para el 21 de mayo a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Esta información fue compartida por la artista a través de redes sociales, donde compartió un mensaje entusiasta con sus seguidores y seguidoras, especialmente el público mexicano.

Por otra parte, el álbum en vivo se liberará el 22 de mayo, un día después del estreno de la película, para reafirmar el cariño que Dua Lipa expresa por su base de fans en el país.

¿Cuáles son las canciones que incluirá el Dua Lipa (Live From Mexico)?

Como adelanto del proyecto, Dua Lipa liberó el tema End Of An Era (Live From Mexico), canción que está disponible en plataformas digitales para evidenciar no sólo su potencia vocal, sino la energía y el magnetismo visual que ofreció el público mexicano en su espectáculo del año pasado.

Entre las canciones que la cantante incluirá en la película y álbum en vivo de su paso por México, se encuentran:

Training Season (Live From Mexico).

End Of An Era (Live From Mexico).

Break My Heart (Live From Mexico).

One Kiss (Live From Mexico).

Whatcha Doing (Live From Mexico).

Levitating (Live From Mexico).

These Walls (Live From Mexico).

Oye Mi Amor (ft. Fher de Maná) (Live From Mexico).

Maria (Live From Mexico).

Physical (Live From Mexico).

Electricity (Live From Mexico).

Hallucinate (Live From Mexico).

Illusion (Live From Mexico).

Falling Forever (Live From Mexico).

Happy For You (Live From Mexico).

Love Again (Live From Mexico).

Anything For Love (Live From Mexico).

Be The One (Live From Mexico).

New Rules / Dance The Night Interlude (Live From Mexico).

Don’t Start Now (Live From Mexico).

Houdini (Live From Mexico).

“Ahora podemos disfrutar de estos shows por siempre y para siempre y para siempre, ¡los amo!", expresó la cantante a sus fanáticos y fanáticas de México.