Tráiler de ‘My Adventures with Superman’ temporada 3 revela el primer vistazo a Conner Kent y Superman Cyborg

My Adventures With Superman 3 El caos se desatará en Metrópolis ante la llegada de Superman Cyborg y los hilos manipulados por un villano oculto.

¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No, es Superman!

Y no, aún no es tiempo del kryptoniano interpretado por David Corenswet para el Universo Cinematográfico de DC, sino que se trata del hombre de acero animado al que Jack Quaid (The Boys) da voz en ‘My Adventures with Superman’, serie producida por Warner Bros que reveló su primer tráiler oficial para la tercera temporada este jueves 14 de mayo a través de sus plataformas oficiales.

El exitoso proyecto de animación modernizó al personaje en una estética anime sin deshacerse de la esencia clásica del ‘boy scout’, obteniendo un gran recibimiento en sus primeras dos temporadas, por lo que la tercera entrega pretende expandir la emoción al incluir nuevos villanos icónicos y un aliado inesperado.

Lex Luthor, Superman Cyborg y Superboy en ‘My Adventures with Superman’ temporada 3

Adult Swim, cadena de televisión de Warner Bros. Discovery, lanzó este jueves el primer tráiler de la tercera temporada de ‘My Adventures with Superman’, serie animada que se centra en el viaje de descubrimiento de Clark Kent como el héroe defensor de la Tierra, teniendo por aliados a sus compañeros del Daily Planet, la intrépida Lois Lane y el inteligente Jimmy Olsen.

Uniéndose al equipo original tras una conflictiva segunda temporada en la que Superman tuvo que luchar contra su pasado en Kryptón, llega Kara Zor-El, también conocida como Supergirl; la alianza con la kryptoniana será una ayuda importante para los nuevos retos que enfrentará el hombre de acero en su tarea de defender Metrópolis.

¡Pero eso no es todo! Pues las novedades de la tercera temporada revelaron un nuevo aliado inesperado: Conner Kent, popularmente conocido como Superboy, un clon creado al mezclar el ADN de Superman y Lex Luthor.

Conner, cuyo primer vistazo reveló su icónica vestimenta de chaqueta de cuero popularizada en los cómics de la década 90, contará con la voz de Darren Criss, estrella de Broadway y uno de los protagonistas en el programa de televisión ‘Glee’.

Por otra parte, el actor de doblaje Max Mittelman dará vida al icónico Hank Henshaw, supervillano ficticio mayormente conocido como Superman Cyborg, el cual amenazará al héroe de Metrópolis al gozar de habilidades más desarrolladas que podrían poner en verdaderos aprietos al protagonista.

Detrás del nuevo caos que Clark enfrentará como el hombre de acero, se encuentra el metódico y orgulloso Lex Luthor, quien en la temporada anterior emprendió su propio camino en la tecnología del mundo para cumplir sus más ambiciosos objetivos; entre ellos, derrocar a Superman.

¿Cuándo se estrenará la temporada 3 de ‘My Adventures with Superman’?

Jake Wyatt y Brendan Clogher son coproductores ejecutivos y showrunners de ‘My Adventures with Superman’, proyecto que también cuenta con la producción ejecutiva de James Gunn, Peter Safran, Sam Register y Kimberly S. Moreau.

Según lo anuncia Adult Swim en el tráiler liberado esta mañana, la tercera temporada de esta serie animada se estrenará el 13 de junio de 2026 a medianoche, hora del Pacífico, por la cadena de televisión.

No obstante, ‘My Adventures with Superman’ temporada tres estará disponible en la plataforma de streming HBO Max a partir del 14 de junio, a un mes del estreno de Supergirl en cines.